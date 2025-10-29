Un polițist a salvat viața unui bărbat care încerca să se sinucidă. Agentul a fost rănit în timpul intervenției

Un polițist a salvat miercuri, 29 octombrie, viața unui bărbat care încerca să se sinucidă. Agentul a fost rănit în timp ce întervenea pentru oprirea gestului extrem. Ambii au ajuns la spital.

Polițistul a intervenit la apelul vecinilor, pentru a opri un scandal izbucnit între bărbat și soția sa, care ar fi vrut divorțul.

„În timp ce polițiștii discutau cu femeia, aflată în fața locuinței împreună cu copilul minor, aceștia l-au observat în interiorul apartamentului pe bărbatul în cauză, care intenționa să se spânzure de un corp de mobilier. Fără a ezita, agentul de poliție Alexandru a spart geamul ferestrei, a pătruns în locuință și a intervenit pentru a-l împiedica pe bărbat să își ducă la îndeplinire gestul suicidar”, au transmis reprezentantii IPJ Timis într-un comunicat.

„Polițistul a suferit o plagă tăiată”

Un dulap s-a prăbușit peste bărbat și polițist.

„În timpul intervenției, dulapul de care intenționa bărbatul de 47 de ani să se spânzure s-a prăbușit peste cei doi, iar polițistul a suferit o plagă tăiată la nivelul antebrațului, precum și mai multe escoriații la nivelul picioarelor”, a mai precizat Poliția.

După ce l-a scos pe bărbat de sub dulap, agentul de poliție i-a aplicat manevre de resuscitare, reușind să îl stabilizeze până la sosirea echipajelor medicale.

„La fața locului au fost direcționate două ambulanțe, fiind acordate îngrijiri medicale celor implicați. Polițistul a fost transportat la spital, fiind conștient și stabil, urmând să fie supus unei intervenții chirurgicale la nivelul antebrațului”, se mai arată în comunicat.

Polițistul, felicitat de IPJ Timis

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș i-a adresat agentului felicitări pentru spiritul de sacrificiu, profesionalismul și devotamentul dovedite în îndeplinirea misiunii.

„Prin acțiunea sa promptă și curajul dovedit, agentul de poliție Alexandru a salvat o viață, punându-și propria siguranță în pericol pentru protejarea semenilor”, a transmis IPJ Timis.

