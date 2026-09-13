 Tragedie în Marea Java: 140 de oameni, dați dispăruți după scufundarea unei nave cu 243 de pasageri | adevarul.ro
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Video Tragedie în Marea Java: 140 de oameni, dați dispăruți după scufundarea unei nave cu 243 de pasageri

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O navă de pasageri cu 243 de oameni la bord s-a scufundat duminică, 13 septembrie, în Marea Java. Un om a murit, iar 140 de persoane sunt date dispărute. Echipele de salvare din Indonezia desfășoară operațiuni de căutare. 

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Foto: captura METRO TV

Până acum, 103 persoane au fost evacuate, însă una dintre ele a murit, a declarat un oficial al agenției naționale de căutare și salvare, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Nava, care transporta 243 de pasageri, a fost declarată dispărută în jurul orei locale 02:00, după ce autoritățile au pierdut contactul cu ea duminică dimineața, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile.

„Virgo Transport 8” plecase sâmbătă din Surabaya, în estul insulei Java, având ca destinație Banjarmasin, în Kalimantanul de Sud.

Ulterior, agenția a confirmat că ambarcațiunea s-a scufundat, fără a oferi detalii suplimentare despre circumstanțe. Șeful biroului agenției din Banjarmasin a precizat, într-o declarație video, că cele 103 persoane salvate au fost preluate de alte nave, iar o parte dintre ele urmează să fie transportate într-un port din estul insulei Java.

Operațiunea de căutare este în desfășurare, fiind mobilizate echipe specializate, mai multe ambarcațiuni și un elicopter care se îndreaptă spre ultima poziție cunoscută a navei.

Indonezia, un arhipelag cu aproximativ 17.000 de insule, depinde în mare măsură de transportul maritim.

Feriboturile sunt folosite frecvent, fiind adesea mai accesibile decât transportul aerian. Totuși, standardele de siguranță nu sunt întotdeauna respectate riguros, ceea ce duce la o rată ridicată a accidentelor navale.

Amintim că cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte peste 30 sunt date dispărute după scufundarea unui feribot în largul coastelor Vanuatu, a anunțat duminică, 13 septembrie, biroul premierului Jotham Napat.

În august, opt persoane au murit, după ce feribotul cu 267 de oameni la bord s-a răsturnat în largul Ciprului.

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