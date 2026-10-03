Siegfried Mureșan, după ratingul S&P: „A crede că partidul care a destabilizat țara reprezintă garantul stabilității este puțin naiv”. Ce spune Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis sâmbătă, 3 octombrie, că ratingul acordat României de agenția S&P arată că măsurile luate de Guvern au menținut direcția fiscală, „în pofida crizei politice iresponsabil declanșate de PSD”. La rândul său, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a subliniat că „a crede că partidul care a destabilizat țara reprezintă garantul stabilității este puțin naiv”.

Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan Foto: Alexandru Dobre

„Rezultatele consistente, respectarea angajamentelor și menținerea fermă a direcției au făcut posibilă menținerea ratingului de țară al României de către agenția Standard & Poor’s, în pofida crizei politice iresponsabil declanșate de PSD”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, S&P a remarcat că, în plin blocaj politic, guvernul interimar a reușit să mențină traiectoria și să susțină „un buget de investiții publice excepțional de ridicat, de 8,5% din PIB, cu rate de absorbție PNRR de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi”.

„Dacă PSD nu bloca legea salarizării, procentul era chiar mai ridicat, cu 770 de milioane în plus. Guvernul pe care îl conduc și-a făcut datoria față de țară cât de bine i-a stat în putință.

Am redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul trecut, fără să oprim investițiile, care au ajuns la 97 de miliarde de lei în primele opt luni, cu 25 de miliarde peste nivelul anului trecut.

Cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni”, a arătat premierul interimar.

Bolojan avertizează că, deși România a făcut eforturi pentru reducerea deficitului, costurile cu dobânzile au crescut, iar prelungirea blocajului politic ar putea afecta încrederea finanțatorilor și ar putea duce la decizii de politică publică luate în ultimul moment.

„Viitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea, să construiască exclusiv pe teren sănătos și să cheltuiască numai ce are.

Pentru noi, obiectivul rămâne același: un guvern stabil cât mai curând, dar unul care să garanteze că România nu va devia de pe drumul bun.”

La rândul său, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a transmis că S&P a transmis „foarte clar că riscul iresponsabilității fiscale este cel mai mare risc pentru noi în perioada următoare.”

„Este evident că, atât agențiile de rating, cât și investitorii, se tem cel mai mult de revenirea la risipa din trecut. Se tem de asta mai mult decât de orice altceva.

Se tem de asta, deoarece partidul care făcut deficitul de 9% și a destabilizat țara nu poate garanta stabilitatea ei. A crede că partidul care a destabilizat țara reprezintă garantul stabilității este puțin naiv.”

Ratingul României, menținut la „BBB-”

Agenția S&P Global Ratings menține ratingul suveran al țării la BBB-, cu perspectivă negativă, potrivit informațiilor publicate vineri, 2 octombrie. Este ultima treaptă din categoria „investment grade”, recomandată investițiilor.

Menținerea ratingului nu înseamnă însă că riscul unei retrogradări a dispărut.

Perspectiva negativă rămâne, iar S&P a avertizat anterior că prelungirea impasului politic sau eșecul reducerii deficitelor ar putea pune presiune suplimentară asupra calificativului.

Investitorii atrag atenția că, dacă criza politică se prelungește, ratingul României va deveni inevitabil vulnerabil. O retrogradare ar declanșa vânzări forțate de obligațiuni și ar lărgi rapid spread‑urile, complicând suplimentar finanțarea statului.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a atras atenția în mod repetat că România nu își poate permite să încetinească consolidarea fiscală.