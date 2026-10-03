 Bunicuța de 78 de ani care face furori pe internet jucând Fortnite. Cath Bowie a intrat în Cartea Recorduilor | adevarul.ro
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Bunicuța de 78 de ani care face furori pe internet jucând Fortnite. Cath Bowie a intrat în Cartea Recorduilor

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La 78 de ani, Cath Bowie, o femeie din Aberdeen, Scoția, care joacă Fortnite și transmite partidele pe Twitch, a stabilit un record Guinness pentru cea mai vârstnică femeie care face streaming de Fortnite.

La 78 de ani, Cath Bowie a intrat în Cartea Recordurilor.
La 78 de ani, Cath Bowie a intrat în Cartea Recordurilor. Foto: Guinness World Records

Cath Bowie a împlinit 78 de ani pe 1 septembrie 2026, însă vârsta nu a o împiedică să petreacă ore întregi în fața consolei, jucând Fortnite. De fapt, nu doar joacă, ci transmite partidele sale pe Twitch, unde este cunoscută sub numele „grumpygran1948”. Contul său a ajuns la peste 24.000 de urmăritori, iar activitatea de pe platformă i-a adus un loc în ediția Guinness World Records Gamer’s Edition 2027, potrivit guinnessworldrecords.

Numele ales pentru cont, „grumpygran1948”, în traducerere liberă „Bunicuţa morocănoasă” este şi el o dovadă a spiritului nonconformist al scoţiencei în vârstă de 78 de ani,

„Toată lumea știe că nu sunt deloc morocănoasă”, a povestit ea pentru Guiness Book.

A devenit pasionată de Fortnite după ce și-a văzut nepotul jucând şi, curioasă, a încercat şi ea jocul, iar în scurt timp a ajuns să-şi propriul cont și să petreacă în medie şase ore pe zi pe platformă şi chiar să-şi transmită partidele pe Twitch.

La început, nepotul ei nu credea că oamenii vor fi interesați să urmărească „o bunică” jucând Fortnite, însă spectatorii au început să apară și numărul lor a crescut în timp. Astăzi, aproximativ 24.000 de oameni îi urmăresc transmisiunile.

Sursă video: Instagram Guinness World Records

„Le sunt extrem de recunoscătoare minunatei mele familii, care m-a încurajat în toți cei nouă ani de când joc, precum și numeroșilor prieteni alături de care am jucat de-a lungul timpului”, a spus Cath Bowie când şi-a primit titlul de la Cartea Recordurilor.

Pentru ea, Fortnite nu înseamnă însă doar încercarea de a obține cât mai multe victorii. Îi place partea competitivă, dar spune că apreciază în special conversațiile cu cei care intră pe transmisiunile sale și oamenii pe care i-a cunoscut prin intermediul comunității de pe Twitch.

Tocmai de aceea, Cath Bowie spune că se consideră mai degrabă „Fortniter” decât gamer. A încercat și alte jocuri, însă nu a găsit la acestea aceeași plăcere pe care i-o oferă Fortnite.

Guinness World Records a desemnat-o „cea mai vârstnică femeie care face streaming de Fortnite”, recordul ei fiind inclus în Guinness World Records Gamer’s Edition 2027.

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