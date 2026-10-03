Brânzeturile din lapte crud, asociate cu îmbolnăviri în SUA. Ce spun specialiștii despre riscuri și presupusele beneficii

Promovate pentru presupusele beneficii asupra sănătății, laptele crud și produsele obținute din acesta pot transmite infecții severe. În SUA, un focar asociat unor brânzeturi nepasteurizate a dus la spitalizarea a opt persoane, majoritatea copii.

Specialiștii recomandă consumul cu precauție al laptelui crud. Foto: magnific.com

Autoritățile sanitare americane investighează un focar de infecții cu bacteria E. coli O26, asociat consumului unor brânzeturi din lapte nepasteurizat. Potrivit bilanțului publicat de Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) pe 25 septembrie 2026, au fost identificate 13 persoane bolnave în nouă state.

Copiii, printre cei mai afectați de focarul investigat în SUA

Opt pacienți au fost spitalizați, iar trei au dezvoltat o complicație care poate afecta grav rinichii. Nu au fost raportate decese. Persoanele afectate aveau între un an și 58 de ani.

„CDC, FDA și autoritățile de sănătate publică din mai multe state investighează un focar de infecții cu E. coli, extins în mai multe state, asociat brânzeturilor Graziers din lapte crud, comercializate de Sierra Nevada Cheese Company. Mai mult de jumătate dintre persoanele bolnave din acest focar sunt copii cu vârsta de cel mult cinci ani. Aceste produse au un termen lung de valabilitate. Verificați dacă aveți acasă brânzeturi dintre cele retrase de la comercializare. Dacă aveți astfel de produse, aruncați-le sau returnați-le”, a avertizat CDC, în alerta de siguranță alimentară din 25 septembrie 2026.

Toate cele nouă persoane intervievate până la publicarea bilanțului declaraseră că mâncaseră brânzeturile respective. Analizele bacteriilor prelevate de la pacienți sugerează, de asemenea, o sursă alimentară comună.

CDC avertizează că numărul real al îmbolnăvirilor ar putea fi mai mare, deoarece unele persoane se recuperează fără să solicite îngrijiri medicale și fără să fie testate. În plus, identificarea unui caz ca parte a focarului poate dura între trei și patru săptămâni.

Riscurile produselor nepasteurizate au fost analizate în revista Food Safety Magazine de Nicola Holden, profesoară de siguranță alimentară la Scotland’s Rural College, și Gil Domingue, specialist în microbiologie și consultant în igiena alimentară. Cei doi au explicat diferențele dintre riscurile laptelui crud și presupusele sale beneficii nutritive.

„Persoane cunoscute publicului au susținut consumul de lapte crud, promovând presupusele sale beneficii ca alternativă mai «naturală» la laptele pasteurizat. Cu toate acestea, continuă să apară focare de îmbolnăvire asociate laptelui crud și produselor obținute din acesta, în timp ce dovezile științifice care susțin multe dintre presupusele beneficii pentru sănătate rămân limitate”, arată autorii articolului.

De ce laptele crud poate provoca infecții

Laptele crud nu a trecut prin pasteurizare, procesul de încălzire controlată care distruge microorganismele periculoase. Potrivit CDC, consumul său sau al produselor obținute din acesta poate expune oamenii unor agenți patogeni ca Salmonella, Campylobacter, E. coli ori Listeria.

„Deși bunele practici din ferme pot reduce contaminarea, acestea nu pot garanta siguranța în fața germenilor dăunători”, avertizează instituția.

Copiii sub cinci ani, persoanele de peste 65 de ani, femeile însărcinate și persoanele cu imunitate slăbită au un risc mai mare de îmbolnăvire gravă. Manifestările pot include diaree, crampe abdominale și vărsături, însă unele infecții pot provoca și complicații severe. CDC recomandă alegerea laptelui și a produselor lactate pasteurizate.

Analiza din Food Safety Magazine distinge între presupusele avantaje nutritive ale laptelui crud și asocierile observate în unele cercetări.

„Dovezile științifice nu susțin afirmațiile potrivit cărora laptele crud ar oferi o valoare nutritivă generală superioară, beneficii probiotice sau o digestie mai bună a lactozei în comparație cu laptele pasteurizat. Studiile observaționale au asociat consumul de lapte crud în copilărie cu o frecvență mai redusă a unor afecțiuni alergice și respiratorii, dar nu a fost stabilită o relație de cauzalitate, iar cercetătorii continuă să investigheze posibilele mecanisme”, arată publicația.

Autorii articolului de specialitate notează că studiile viitoare ar putea ajuta la stabilirea faptului dacă tehnologiile de procesare pot păstra componentele potențial benefice ale laptelui, ținând în același timp sub control, în mod fiabil, pericolele microbiologice.