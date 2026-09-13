Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte peste 30 sunt date dispărute după scufundarea unui feribot în largul coastelor Vanuatu, a anunțat duminică, 13 septembrie, biroul premierului Jotham Napat.

Operațiunile de căutare-salvare continuă Foto: Captură VN News

Operațiunile de căutare și salvare sunt în plină desfășurare în statul insular din Pacific, situat la aproximativ 1.750 de kilometri est de Australia, reatează Reuters, citată de News.ro.

Potrivit autorităților, nava MV Matui s-a scufundat având la bord zeci de pasageri și membri ai echipajului.

Până în prezent, 15 persoane au fost salvate, se arată în comunicat publicat de biroul prim-ministrului pe Facebook.

Feribotul interinsular s-a scufundat vineri, între insulele Ambae și Santo, în condiții meteorologice dificile, a relatat postul public de radio și televiziune din Noua Zeelandă, RNZ.

Autoritățile au anunțat că operațiunile de căutare în larg sunt reduse treptat, atenția fiind îndreptată către zona de coastă din sud-est, unde curenții marini ar fi putut transporta eventuali supraviețuitori.

Guvernul sugerează, în comunicat, că tragedia ar fi fost provocată de vânturile puternice, ignorarea avertismentelor maritime și, posibil, de neglijență, inclusiv prin supraîncărcarea navei.

Executivul din Vanuatu a transmis un mesaj de solidaritate pentru supraviețuitori și pentru familiile victimelor și ale persoanelor dispărute, precizând că va fi deschisă o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Potrivit parlamentarului Matai Seremaiah, care reprezintă zona Luganville, alerta a fost dată de un membru al echipajului care a reușit să ajungă înot la țărm după răsturnarea navei.

„Ne-a anunțat că feribotul s-a răsturnat, iar noi am pornit imediat operațiunile de căutare”, a declarat acesta pentru RNZ.

Poliția din Vanuatu, Autoritatea pentru Siguranță Maritimă și operatorul navei, Tui Shipping Agency, nu au oferit comentarii oficiale

Amintim că, în ianuarie 2026, cel puțin 15 persoane au murit după ce un feribot care transporta peste 350 de pasageri s-a scufundat în sudul Filipinelor, a anunțat paza de coastă a arhipelagului.

În august, opt persoane au murit, după ce feribotul cu 267 de oameni la bord s-a răsturnat în largul Ciprului.