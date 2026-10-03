 Avertismentul lui Nicușor Dan după ratingul dat de S&P României: „Nu este un moment de relaxare” | adevarul.ro
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Avertismentul lui Nicușor Dan după ratingul dat de S&P României: „Nu este un moment de relaxare”

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Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă, 3 octombrie, că, deși agenția Standard & Poor’s a menținut ratingul României la „BBB-” cu perspectivă negativă, „nu este un moment de relaxare”.

Nicușor Dan
Nicușor Dan Foto: Presidency.ro

Șeful statului a subliniat că menținerea ratingului de țară reprezintă rezultatul „întregii societăți și al politicilor de disciplinǎ financiarǎ”.

„Decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirma cǎ România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate.

Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplinǎ financiarǎ.

Nu este însă un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcții depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice.”

Mai devreme, premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că ratingul acordat României de agenția S&P arată că măsurile luate de Guvern au menținut direcția fiscală, „în pofida crizei politice iresponsabil declanșate de PSD”.

„Rezultatele consistente, respectarea angajamentelor și menținerea fermă a direcției au făcut posibilă menținerea ratingului de țară al României de către agenția Standard & Poor’s, în pofida crizei politice iresponsabil declanșate de PSD”, a transmis Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

La rândul său, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că România trebuie să continue procesul de consolidare fiscală.

„România a trecut și actualul test de rating al agenției S&P. Ce urmează şi cum construim pe această fundație? La acest moment, România se menține în categoria recomandată investițiilor, potrivit evaluărilor celor 3 mari agenții de rating – Fitch, Moody’s și, acum, S&P”, a transmis ministrul, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

România evită, pentru moment, retrogradarea în categoria „junk”.

Agenția internațională S&P Global Ratings menține ratingul suveran al țării la BBB-, cu perspectivă negativă, potrivit informațiilor publicate vineri, 2 octombrie.

Este ultima treaptă din categoria „investment grade”, recomandată investițiilor. Menținerea ratingului nu înseamnă însă că riscul unei retrogradări a dispărut. Perspectiva negativă rămâne, iar S&P a avertizat anterior că prelungirea impasului politic sau eșecul reducerii deficitelor ar putea pune presiune suplimentară asupra calificativului.

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