Gică Hagi rămâne! Selecționerul va ocupa banca naționalei României și la meciul cu Suedia. Decizie de ultim moment

Eșecul cu 0-6 în fața Poloniei nu îl face pe Gică Hagi să renunțe la postul de selecționer. Tehnicianul în vârstă de 61 de ani a confirmat după partida de la Varșovia că va conduce România și în următorul meci, cel cu Suedia, programat luni, 5 octombrie, de la 21:45, pe Arena Națională.

Gică Hagi, selecționerul României Foto: Sportpictures

Rezultatul de la Varșovia reprezintă una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria recentă a echipei naționale. România nu mai primise șase goluri într-o singură partidă din 1977, când Iugoslavia se impunea cu 6-4. Mai mult, „tricolorii” nu mai fuseseră învinși la o diferență de șase goluri din 1967, când Elveția câștiga cu 7-1.

Partida cu Polonia a luat însă o turnură complet diferită după eliminarea lui Radu Drăgușin, în minutul 22. România începuse bine întâlnirea, dar cartonașul roșu primit de fundaș a lăsat echipa lui Hagi în inferioritate numerică, iar gazdele au profitat din plin până la final.

„În aceste două zile nu vorbim de demisie!”

Înfrângerea de la Varșovia a consemnat și o premieră nedorită pentru Hagi. Selecționerul a pierdut primele trei partide oficiale de la revenirea pe banca naționalei. Chiar și după acest start dezastruos, Hagi spune, în conferința de presă de după meci, că nu ia în calcul plecarea și își asumă în continuare responsabilitatea pentru echipă.

„Am avut o primă repriză echilibrată, știam că Polonia are jucători iuți, talentați. Am încercat să facem lucrurile, a venit eliminarea, lucrurile au mers bine până la pauză. Am mers la vestiar, a fost optimism, cum să lucrăm în repriza a doua, un 4-3-1-1. Am vrut să continuăm ce am făcut bine după eliminare, am avut o ocazie la un corner, am zis să jucăm mai direct, să nu mai pierdem energia, să nu mai construim, toată energia noastră să fie defensiv. Dar, imediat s-a rupt totul, poate prea încrezători am intrat că putem să schimbăm ceva. Acolo s-a jucat meciul, în 10 minute au înscris și apoi s-a dărâmat totul. Un rezultat dur, ne doare, dar sperăm să mergem înainte...

Totul durează o noapte, mâine trebuie să o luăm de la capăt. Avem două zile, acasă un meci important, sper să strângem rândurile, să mergem înainte, și după aceste patru meciuri vor exista evaluări, probabil lucruri importante... Fotbalul românesc trebuie să meargă înainte și să fie foarte bine. În aceste două zile nu vorbim de demisie, nu are rost, e durerea prea mare, ne gândim la această înfrângere, care ne doare și atât. Mâine ne întoarcem acasă, stăm împreună, ne gândim numai la meciul cu Suedia, nu există alte gânduri. Eu sunt antrenorul principal, eu sunt de vină în primul rând, tactic eu am făcut lucrurile, apoi greșeala în joc, există, oricare poate să greșească. Noi, ca echipă, nu am reacționat așa bine, trebuia să fim la fel și în repriza a doua, trebuia să ne apărăm excelent, fantastic, să putem să jucăm ofensiv vertical, să câștigăm mingea a doua. Ne trebuie energie, știam că Polonia are jucători buni, am intrat moi de la vestiari.

„Vreau, nu vreau... mâine trebuie să mă trezesc optimist!”

Eu sunt principalul vinovat, eu plănuiesc totul, important e că echipa nu reacționează, am luat 4 goluri acasă și 6 în deplasare, eu sunt principalul vinovat. Am crezut acest lucru, am planificat, ce să fac, să mă dezic acum? Trebuie să reflectăm dacă am făcut bine, dacă nu am făcut bine, lotul trebuia să fie mai strâns, să fim mai conectați, mai atenți la toate detaliile. Cum ne-a mers în vară bine, am arătat bine, acum s-a dovedit că e un eșec, lucrurile nu au mers bine. Eu sunt de vină, eu am făcut planul, îmi asum, dar asta e, ce să mai fac... Vreau, nu vreau, mâine trebuie să mă trezesc optimist, să mă gândesc la ce va fi cu Suedia. Sper să aducem o victorie. Acum simt durere, îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, mare durere, dar lucrul important este că trebuie să ne gândim care este drumul, trebuie să schimbăm lucruri, să le facem mai bine. Îmi pare rău, e dureros, e o lecție și pentru mine, învăț, ca să fiu mai bun și a doua zi. Polonia este foarte talentată, cu jucători care evoluează la echipe foarte bune, cu un număr 9 fantastic, care poate ajuta echipa, dar are și lucruri mai puțin bune, pe care trebuie să le exploatăm. În spatele apărării ar fi trebuit, cum am făcut în prima repriză. Dacă jucam 11 contra 11 planul era bun, să îi mutăm dintr-o parte în alta!”, a spus Gică Hagi, în cadrul conferinței de presă de la finalul partidei cu Polonia.