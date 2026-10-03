 Alertă de ploșnițe la ASE. Studenții reclamă prezența insectelor în clădirea de pe Calea Dorobanți. Ce spune conducerea | adevarul.ro
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Video Alertă de ploșnițe la ASE. Studenții reclamă prezența insectelor în clădirea de pe Calea Dorobanți. Ce spune conducerea

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Studenții de la ASE reclamă faptul că au apărut ploșnițe în una dintre clădirile instituției. Ulterior, instituția a transmis că, din precauție, mobilierul respectiv a fost izolat și nu va mai fi folosit. 

Potrivit B365, este vorba despre clădirea ASE de pe Calea Dorobanți. Conducerea universității a precizat că nu poate fi confirmată o infestare cu ploșnițe, însă au fost luate măsuri de precauție.

Mobilierul va fi scos din uz și sunt programate intervenții de dezinsecție. Cursurile și seminarele își continuă programul normal.

Într-un răspuns pentru Știrile PROTV, ASE a precizat că numai în lunile august și septembrie, în imobilul din Calea Dorobanților, au fost efectuate opt dezinsecții. Și Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București a transmis că nu au fost identificate insecte.

În schimb, numărul solicitărilor de ploșnițe a crescut alarmant în ultima perioadă.

Au fost ploșnițe și la Spitalul „Bagdasar-Arseni”

Problema ploșnițelor este una recurentă în Capitală. Pe 17 august, Secția de Recuperare Neuromusculară a Spitalului „Bagdasar-Arseni” a fost închisă, până pe 14 septembrie, după ce în mai multe zone au fost găsite ploșnițe.

Secția are 64 de paturi, însă în momentul în care au fost descoperite ploșnițele erau internați 31 de pacienți, printre care și persoane imobilizate la pat. Aceștia au fost externați, transferați sau îndrumați către spitalizare de zi și servicii ambulatorii, în funcție de nevoile medicale ale fiecăruia.

„În intervalul 17.08 - 14.09, Secția Clinică de Recuperare Neuromusculară a Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni va fi închisă pentru desfășurarea operațiunilor DDD specifice pentru îndepărtarea Cimex lectularius (ploșnița).

Măsura se impune întrucât câteva exemplare au fost depistate în mai multe locații de pe Secție, atât pentru siguranța pacienților și a personalului, cât și pentru a preveni infestarea altor secții din spital. Activitatea va continua în ambulator și, acolo unde este necesar și posibil, prin spitalizări de zi”, a informat conducerea spitalului.

Au fost ploșnițe și la metrou

În iunie, angajații Metrorex se plângeau că ploșnițele au invadat dormitoarele mecanicilor de locomotivă.

„De peste un an facem adrese, vin, stropesc un pic, iar ele se înmulțesc, mi-e frică căci la Valea Ialomiței trebuie aruncat tot! Nu vor să ia firmă specială din motive financiare, și uite am ajuns! La STB au inclus dezinsecție și în programul de salubrizare”, a relatat un angajat Metrorex.

Potrivit mecanicilor, a fost afectat depoul de la Valea Ialomiței de pe magistrala 5, unde ploșnițele și-au făcut culcuș inclusiv în spatele tocurilor la uși, dar se găsesc și în scaunele din posturile de comandă ale trenurilor.

La începutul acestei luni, angajații au trimis chiar și o solicitare conducerii, în care cer dezinsecție.

Cum se răspândesc ploșnițele

După ce ajung într-o încăpere, ploșnițele se pot ascunde în cusăturile saltelelor, în mobilier, în crăpăturile din parchet sau în spațiile greu accesibile din jurul patului. Dacă pătrund în interiorul unei saltele ori al unei perne, obiectul respectiv poate necesita înlocuirea.

„Dacă ploșnițele au pătruns în grosimea unei saltele sau a unei perne, practic nu mai poți să faci niciun fel de dezinfecție. Acele obiecte trebuie înlocuite”, arată dr. Anca Tomșa, citată de Libertatea.

Insectele se pot deplasa prin fisurile din parchet și mobilier și pot ajunge dintr-o încăpere în alta. Într-o clădire cu multe spații și zone comune, acest lucru face mai dificilă izolarea infestării într-un singur loc.

Ploșnițele sunt active mai ales noaptea, între orele 1:00 și 5:00, potrivit medicului veterinar şi pentru descoperirea lor trebuie verificate în special cusăturile saltelelor, zona de sub noptiere, picioarele patului, mobilierul și crăpăturile din parchet.

Ploșnițele provoacă înțepături care pot duce la leziuni roșiatice și foarte pruriginoase, iar scărpinatul poate favoriza apariția unor infecții precum impetigo sau celulita. Eliminarea lor poate necesita mai multe dezinsecții, repetate la câteva zile, în funcție de amploarea infestării și ciclul de dezvoltare al insectelor.

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