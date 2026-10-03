 Atenție, șoferi! Autostrada Piteşti - Sibiu se închide între Cisnădie și Boița până în decembrie. Rutele alternative | adevarul.ro
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Atenție, șoferi! Autostrada Piteşti - Sibiu se închide între Cisnădie și Boița până în decembrie. Rutele alternative

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Circulația pe autostrada A1 va fi oprită, începând de luni, 5 octombrie, între nodurile rutiere Cisnădie și Boița, în județul Sibiu. Măsura va rămâne în vigoare până pe 19 decembrie, iar șoferii vor fi redirecționați pe rute alternative.

Șantier Autostrada Lugoj Deva zona Holdea Margina DRDP Timișoara (9) jpg
Foto: DRDP Timișoara Facebook

Compania Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat că închiderea acestui sector al autostrăzii A1 este determinată de lucrările care se desfășoară pe lotul 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, unde, în zona Boița, constructorii urmează să înceapă lucrările la un pasaj care va face parte din viitorul nod rutier ce va lega A1 de autostrada A13.

Lucrările vor începe pe 5 octombrie și vor afecta direct traficul de pe A1. Constructorii turci din asocierea Mapa-Cengiz vor ridica pasajul în consolă, folosind un cofraj metalic mobil. Pentru ca lucrările să se desfășoare fără ca traficul să fie pus în pericol, circulația pe autostradă va fi oprită timp de aproximativ 11 săptămâni, până pe 19 decembrie 2026.

În acest context, traficul va fi deviat pe DN7, între Boița, Tălmaciu și Veștem, iar apoi pe DN1, între Veștem și Cisnădie.

„În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigură descărcarea A1 în DN7.

Acest pasaj face parte din nodul rutier care va asigura conexiunea între A13 și A1, în zona localității Boița.

Pasajul va fi construit în consolă, ceea ce presupune folosirea unui cofrag metalic mobil.

În aceste condiții circulația pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie și Boița) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanții la traficul rutier.

Restricțiile vor fi impuse între 05 octombrie și 19 decembrie 2026.

Traficul rutier se va desfășura în această perioadă, deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1, între localitățile Veștem și Cisnădie”, a transmis CNAIR pe Facebook.

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