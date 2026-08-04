 O navă sub pavilion indian s-a scufundat în Marea Roșie după un atac cu o ambarcațiune-capcană. Ce s-a întâmplat cu membrii echipajului | adevarul.ro
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O navă sub pavilion indian s-a scufundat în Marea Roșie după un atac cu o ambarcațiune-capcană. Ce s-a întâmplat cu membrii echipajului

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O navă sub pavilion indian s-a scufundat marți, 4 august, în Marea Roșie, după ce a fost atacată în apropierea coastelor Yemenului, potrivit autorităților locale și oficialilor indieni.

Rebelii susținuți de Iran încearcă să blocheze exporturile. FOTO AI Shutterstock
Rebelii susținuți de Iran încearcă să blocheze exporturile. FOTO AI Shutterstock

Conform unui responsabil din orașul yemenit Mokha, cargoul a fost lovit de o ambarcațiune-capcană în largul portului Hodeida, aflat sub controlul rebelilor Houthi,  informează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

În urma incidentului, nava s-a scufundat.

Ministerul indian al Afacerilor Externe a condamnat atacul și a anunțat că 13 marinari aflați la bord au fost salvați. La rândul său, ministrul indian al Navigației, Sarbananda Sonowal, a transmis pe platforma X că echipajul era format din 14 persoane - dintre care 13 cetățeni indieni - și că toți membrii au fost salvați.

Autoritățile de la New Delhi au precizat că este vorba despre nava MSV Faize Noore Oliya, care s-a scufundat pe 4 august în largul coastelor Yemenului. India a anunțat că se află în contact cu autoritățile yemenite pentru gestionarea situației.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor din regiune și al atacurilor lansate de rebelii Houthi în Marea Roșie, care au afectat în ultimii ani una dintre cele mai importante rute maritime comerciale din lume.

Potrivit Reuters, rebelii susținuți de Iran încearcă să blocheze exporturile saudite, într-un context regional marcat de escaladarea conflictului dintre Iran și Statele Unite.

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