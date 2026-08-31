Un incident naval a avut loc luni după-amiază în zona falezei din municipiul Tulcea, unde o navă comercială de mari dimensiuni a intrat în coliziune cu mai multe ambarcațiuni și pontoane în timpul unei manevre pe Dunăre. Două dintre acestea s-au scufunfat.

Nava S Line, care a „ras" mai multe pontoane pe faleza Tulcea și a intrat în coliziune cu mai multe ambarcațiuni, a fost la un pas sa lovească navele pasager la pontonul Navrom, se arată pe pagina de Facebook a Ziarului de Tulcea, unde au fost postate mai multe imagini video de la locul incidentului.

„Nava mergea la Ismail pentru cereale”

Potrivit informațiilor furnizate de căpitanul-șef al Căpităniei Zonale Tulcea, Dan Ichim, nava se deplasa către Ismail pentru a încărca cereale, însă nu a executat corespunzător manevra în zona cunoscută drept Cotul Tulcea, relatează Ora de Tulcea.

„Nava mergea la Ismail pentru cereale. Nu s-a încadrat corespunzător în Cotul Tulcea și, în zona falezei, a lovit două pontoane și patru ambarcațiuni. Unele dintre bărci au fost avariate și parțial scufundate. Nu avem victime”, a declarat Dan Ichim.

Nava a fost remorcată la Mila 44

După producerea incidentului, nava nu a rămas în zona falezei. Autoritățile au decis mutarea acesteia într-o zonă unde poate fi manevrată și verificată în siguranță.

„A fost luată de un remorcher și dusă la Mila 44. Aici nu avea unde să fie întoarsă. Urmează să evaluăm pagubele, iar cercetările au început”, a mai precizat căpitanul-șef al Căpităniei Zonale Tulcea.

Nava implicată în incident navighează sub pavilion Panama și are un deplasament de peste 10.000 de tone.

Bilanțul oficial al pagubelor: două pontoane avariate și șapte ambarcațiuni afectate

În actualizarea transmisă la ora 19.30, Căpitănia Zonală Tulcea a anunțat că nava MV S Line a avariat două pontoane de acostare și șapte ambarcațiuni.

Potrivit bilanțului oficial, ambarcațiunea PA 1591 TL a fost deplasată de pe poziție și a suferit avarii la schelă, iar 0657 TL și 01692 TL au fost avariate la corp și suprastructură. De asemenea, ambarcațiunile 01357 TL și 0463 TL au suferit deteriorări la suprastructură.

Mai multe ambarcațiuni au fost avariate Foto: Captură FB Ziarul de Tulcea

Cele mai grave consecințe au fost înregistrate în cazul ambarcațiunilor 01444 MC și 079 SN, care s-au scufundat în urma impactului.

Autoritățile au precizat că șenalul navigabil nu a fost blocat, iar cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor producerii incidentului și evaluarea completă a pagubelor.