 3 octombrie: Ziua din Primul Război Mondial în care generalul Henri Berthelot a venit în țară pentru instruirea trupelor române | adevarul.ro
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3 octombrie: Ziua din Primul Război Mondial în care generalul Henri Berthelot a venit în țară pentru instruirea trupelor române

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Pe 3 octombrie soseşte in Romania o misiune militară franceză, în frunte cu generalul Henri Mathias Berthelot. Tot pe 3 octombrie s-au născut poetul Serghei Esenin și regizorul român Mircea Drăgan.

Henri Berthelot
Generalul Henri Berthelot Foto: Arhivele Naționale

1895: S-a născut poetul Serghei Esenin

Născut într-o familie de țărani din regiunea Riazan din Rusia, Serghei Esenin a fost abandonat de părinți în copilărie și a trăit cu bunicii săi, potrivit Wikipedia. A început să scrie poezii la nouă ani, fiind considerat un copil-minune al literaturii.

Înzestrat cu frumusețe fizică și cu o personalitate romantică, s-a îndrăgostit frecvent și, într-o perioadă scurtă, a fost căsătorit de cinci ori.

Serghei Esenin
Serghei Esenin Foto: Wikipedia

  Ultimii doi ani din viața lui Esenin au fost plini de rătăciri și alcoolism, dar a continuat să scrie. Poetul a suferit o criză mentală și a fost spitalizat timp de o lună. Cu două zile înaintea externării, și-a tăiat venele de la mână și a scris un poem de adio cu propriul sânge, după care s-a spânzurat de țevile de pe tavanul unei camere a hotelului „Anglia” din Sankt Petersburg. Era anul 1925. Avea 30 de ani.  

1916: Soseşte in Romania o Misiune militară franceză, în frunte cu generalul Henri Mathias Berthelot

Misiunea Militară Franceză este denumirea sub care a fost cunoscut detaşamentul francez trimis în România în timpul Primului Război Mondial, între octombrie 1916 şi martie 1918, cu misiunea de a asigura consilierea, sprijinirea şi instruirea unităţilor şi autorităţilor militare române.

Pe toată durata sa, misiunea a fost condusă de generalul de divizie Henri Berthelot, care a asigurat simultan şi rolul de consilier militar al regelui Ferdinand, comandantul de căpetenie al Armatei României.

Henri Berthelot
Henri Berthelot Foto: Arhivele Naționale

Personalul misiunii a fost detaşat pe lângă comandamentele române, până la nivel de comandament de divizie, inclusiv. Două secţiuni cu roluri distincte au fost Misiunea Aeronautică şi Misiunea Serviciului Sanitar.

Personalul misiunii a avut un aport deosebit pe timpul procesului de refacere şi reorganizare a armatei române din prima parte a anului 1917. După semnarea tratatului preliminar de pace de la Buftea cu Puterile Centrale, personalul Misiunii Militare Franceze a fost nevoit să părăsească România, la 10 martie 1918, ajungând în Franţa în luna mai 1918, după o călătorie de două luni prin Rusia.

1932: S-a născut regizorul român Mircea Drăgan

Printre cele mai iubite filme regizate de Mircea Drăgan se numără: Neamul Șoimăreștilor (1965), Golgota (1966), Columna (1968), Brigada Diverse intră în acțiune (1970), Brigada Diverse în alertă! (1971), B.D. la munte și la mare (1971) Frații Jderi (1974), Ștefan cel Mare - Vaslui 1475 (1975), Cucoana Chirița (1987) și Chirița în Iași (1988).

De-a lungul carierei, Mircea Drăgan a fost recunoscut pentru rigurozitatea sa, atenția la detalii și capacitatea de a coordona echipe complexe de actori și tehnicieni, lăsând în urmă o moștenire cinematografică bogată și diversă.

Mircea Drăgan
Mircea Drăgan Foto: Adevărul

Regizorul a trecut în neființă în octombrie 2017, la Râmnicu Vâlcea, la vârsta de 85 de ani. Impactul său asupra cinematografiei românești și asupra culturii populare rămâne unul extrem de puternic, iar filmele sale continuă să fie urmărite și apreciate de noi generații.

1938: A murit mareşalul Alexandru Averescu

Alexandru Averescu (n. 9 martie 1859, satul Babele, astăzi în Ucraina – d. 3 octombrie 1938, București) mareșal al României, general de armată și comandantul Armatei Române în timpul Primului Război Mondial, fiind deseori creditat pentru victoria României în acest război.

Alexandru Averescu
Alexandru Averescu Foto: Arhivele Naționale

A fost de asemenea prim-ministru al României în trei cabinete separate (fiind și ministru interimar al afacerilor externe în perioada ianuarie-martie 1918). Averescu a fost autorul a peste 12 opere despre chestiuni militare (inclusiv un volum de memorii de pe prima linie a frontului). A fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul.

1942: Este testată cu succes prima racheta balistică din lume

Racheta germană A4-/V-2, prima rachetă balistică din lume și primul obiect care a făcut un zbor suborbital a fost testată cu succes pentru prima oară pe 3 octombrie 1942.

Racheta balistică a fost dezvoltată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în Germania, cu scopul expres de a fi folosită împotriva Londrei, iar mai târziu a Antwerpenului.

1952: Marea Britanie începe să testeze arme nucleare

Între 1952 și 1957, Marea Britanie a efectuat 12 teste nucleare în Australia, pe insulele Monte Bello, Maralinga și Field Emu. Testele au avut efecte negative asupra mediului și faunei locale, afectând și comunitățile indigene din zonă.

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1981: S-a născut fotbalistul suedez Zlatan Ibrahimović 

Genialul fotbalist Zlatan Ibrahimovici (45 de ani), a cărui carieră uluitoare s-a încheiat în 2023, a cucerit un prim titlu de campion al Italiei cu AC Milan în 2011. El a mai evoluat în cursul carierei sale la Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Inter Milano, FC Barcelona, Paris Saint-Germain şi Manchester United, precum şi în liga nord-americană, la Los Angeles Galaxy.

Zlatan Ibrahimovici a primit, în 2013, trofeul Pușkaș, acordat de FIFA pentru golul anului, cu o „foarfecă“ halucinantă, într-un amical cu Anglia.

A fost cel mai bun marcator în Serie A (2008-2009, 2011-2012) și în Ligue 1 (2012-2013, 2013-2014, 2015-2016).

Zlatan Ibrahimovici
Zlatan Ibrahimovici Foto: Reuters

A cucerit cinci titluri în Italia cu Inter și cu AC Milan. A câștigat patru campionate în Franța cu PSG (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016). A fost campion în Spania cu Barcelona (2009-2010) și campion în Olanda cu Ajax (2001-2002, 2003-2004). A cucerit 17 cupe pe plan intern cu Ajax, AC Milan, Inter, PSG, Barcelona și Manchester United.Are în CV Mondialul Cluburilor (2010 cu Barcelona), Supercupa Europei (2010 cu Barcelona), și Liga Europa (2017 cu Manchester United).

1990: Germania s-a reunificat

Germania de Est aderă la Germania de Vest, iar 3 octombrie înlocuiește ziua de 17 iunie ca zi de sărbătoare națională a Germaniei.

Este Ziua Unității Germane (Tag der Deutschen Einheit).

2005: A avut loc eclipsa inelară parțială de soare

Eclipsa inelară parțială din 3 octombrie 2005 a durat 4 minute și 32 de secunde și a fost vizibilă inelar în țări precum Portugalia, Spania, Algeria, Tunisia, Liban, Ciad, Sudan, Kenya și Somalia, dar și parțial în alte regiuni din Africa, Europa și Asia.

2006: A murit actorul Sandu Sticlaru

Născut pe 15 octombrie 1923, în orașul Roman, Sandu Sticlaru a fost unul dintre actorii care au lăsat o amprentă discretă, dar profundă asupra scenei românești. Provenind dintr-o familie de origine evreiască, și-a urmat vocația artistică la Conservatorul de Artă Dramatică din București, pe care l-a absolvit în 1945. Un an mai târziu, urca pentru prima dată pe scenă, la Teatrul din Petroșani.

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Sandu Sticlaru, actor emblematic al Teatrului Nottara și al Teatrului Național din București, a fost cunoscut și pentru activitatea sa în teatrul radiofonic.

Sandu Sticlaru
Sandu Sticlaru Foto: Colaj

Stilul său de joc, simplu, direct, fără „artificii”, i-a câștigat rapid aprecierea colegilor și a publicului. A devenit o prezență emblematică a Teatrului Nottara, unde a jucat din 1953 până la pensionare, iar mai târziu a fost cooptat în colectivul Teatrului Național din București. În paralel, vocea sa caldă a însoțit generații întregi în producțiile radiofonice și emisiunile de televiziune, devenind inconfundabilă.

Deși nu a fost distribuit frecvent în roluri principale, Sticlaru și-a pus amprenta în piese majore precum „Richard al III-lea”, „Jocul de-a vacanța” sau „Așteptându-l pe Godot”. Pe marele ecran, a debutat în 1956 și a lăsat în urmă interpretări remarcabile în filme precum „Pustiul”, „Baltagul”, „Răscoala” sau „Asediul”. Indiferent de mărimea rolului, Sandu Sticlaru a știut mereu să creeze personaje vii, autentice, încărcate de emoție și profunzime.

Personalitate de o vitalitate ieșită din comun, la vârsta de 80 de ani Sandu Sticlaru a început să ia lecții de informatică, pentru a rămâne la curent cu noile descoperiri ale tehnicii și a stăpâni eficient limbajul Internetului.

A murit de cancer înainte de a împlini 83 de ani și a fost înmormântat la Cimitirul evreiesc Sefard din București.

2008: A murit compozitorul, muzicianul și publicistul Aurel Stroe

Aurel Stroe a fost un compozitor prolific, cu lucrări în muzica cultă, simfonică, corală și electronică. Printre operele sale se numără „Asta nu va primi Premiul Nobel”, „Trilogia Cetății Închise” și „Fiicele Soarelui”.

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