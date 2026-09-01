Roboți-lup, drone și inteligența artificială. Cum gestionează Japonia problema urșilor

În contextul creșterii semnificative a numărului de incidente cu urși în Japonia, autoritățile folosesc roboți care imită urletul lupului, drone și sisteme bazate pe inteligență artificială pentru a-i ține pe urși la distanță de zonele locuite. În perioada aprilie 2025 – martie 2026, 13 persoane au fost ucise de urși, iar peste 220 au fost rănite.

Foto: Captură video Youtube/ABC News

Potrivit CNN, creșterea numărului de întâlniri dintre oameni și urși în Japonia poate fi pusă pe seama depopulării zonelor rurale după cel de-Al Doilea Război Mondial, când milioane de tineri au început să se mute în orașe.

„Odată cu dispariția terenurilor agricole care reprezentau cândva o zonă tampon între așezările umane și urși, granița dintre localități și păduri a devenit tot mai neclară pentru aceștia”, a explicat Liam Adcock, cercetător în domeniul faunei sălbatice la Picchio Wildlife Research Center, din prefectura Nagano.

Un alt factor îl reprezintă restricțiile tot mai stricte privind vânătoarea și scăderea numărului de vânători au dus la creșterea populației celor specii de urși native ale Japoniei, ursul brun din Hokkaido și ursul negru asiatic.

De asemenea, schimbările climatice reduc sursele naturale de hrană ale urșilor, ceea ce îi împinge tot mai aproape de orașe, în căutarea hranei din gunoi.

Japonia a înregistrat anul trecut aproximativ 50.000 de semnalări privind prezența urșilor, iar autoritățile pregătesc măsuri pentru reducerea efectivelor în anumite regiuni până în 2030. Deși sunt preferate metodele non-letale, precum artificiile pentru alungarea animalelor, poliția sau armata pot interveni în cazurile în care urșii reprezintă un pericol, inclusiv prin împușcarea acestora.

Ce metode au găsit autoritățile

În regiunile în care întâlnirile cu urșii sunt frecvente, precum Gunma, Toyama și Ishikawa, autoritățile au montat camere de supraveghere care folosesc inteligența artificială pentru a identifica urșii și a-i alerta pe oficialii locali.

Sistemul, dezvoltat de Hokuriku Electric Power Company împreună cu compania de comunicații Hokutsu, le-a permis autorităților să emită avertismente pentru localnici și să intervină pentru a îndepărta urșii de zonele locuite, potrivit relatărilor din presă.

În Hokkaido, KDDI SmartDrone a instalat în orașul Shintotsukawa o stație pentru drone care poate trimite o dronă în aer în mai puțin de 10 minute de la semnalarea unui urs, urmărind animalul până la sosirea echipelor de intervenție. De regulă, metodele non-letale sunt prioritare pentru îndepărtarea urșilor.

Inteligența artificială și dronele sunt „foarte eficiente pentru detectare și destul de utile pentru descurajare”, a spus Adcock.

Tehnologia s-a dovedit eficientă și în alte părți ale lumii, inclusiv în Statele Unite, unde un mic studiu realizat în 2024 a constatat că dronele au reușit să alunge urșii din apropierea locuințelor umane în 91% dintre cazurile analizate în Montana.

O altă metodă de prevenire a întâlnirilor cu urșii este „Monster Wolf”, un robot animatronic alimentat cu energie solară, care costă 4.000 de dolari. Acesta a fost dezvoltat pentru a proteja culturile agricole, imitând urletul lupului japonez, specie dispărută, pentru a speria urșii.

Vânzările robotului „Monster Wolf” s-au dublat pe fondul înmulțirii aparițiilor urșilor în zonele urbane. Compania dezvoltă și o versiune portabilă, destinată turiștilor și iubitorilor de drumeții.

Totuși, dronele, roboții și sistemele AI sunt costisitoare și dificil de implementat la scară largă.

Pentru a facilita accesul la informații despre riscul de întâlnire cu urși, inginerul Danyel Koca a creat Kumamap, o platformă care centralizează datele despre incidente. La începutul lunii august, aceasta avea aproape 6 milioane de utilizatori și înregistrase peste 156.000 de incidente.

Adcock spune că, în ciuda progreselor tehnologice, intervenția oamenilor rămâne esențială. Picchio Wildlife Research Center folosește câini Karelian Bear Dog pentru a urmări și alunga urșii din zonele locuite, fără a-i răni.

Potrivit lui Adcock, metoda s-a dovedit eficientă și ar putea fi adoptată și în alte regiuni.