Traficul pe o șosea din zona montană a fost aproape blocat după ce mai mulți șoferi au oprit sau circulau foarte încet pentru a vedea urșii aflați pe carosabil. Situația a devenit periculoasă după ce o ursoaică s-a apropiat de un autoturism și a rupt bara din spate a mașinii.

Foto: Captură Video / Facebook

În imaginile surprinse de un șofer se observă cum mai multe autoturisme sunt oprite sau circulă extrem de încet pe șosea, pentru a urmări animalele sălbatice. În zonă se află o ursoaică de talie mare, însoțită de pui.

La un moment dat, animalul s-a apropiat de partea din spate a unui autoturism, înmatriculat în județul Cluj. Ursoaica a tras de cauciucul și de bara mașinii, iar în cele din urmă a reușit să rupă bara din spate.

Puii se aflau la doar câțiva metri distanță, pe marginea drumului.

Comportamentul oamenilor a crescut însă riscul unui incident. Oprirea pentru a fotografia sau filma urșii, apropierea de animale și, mai ales, hrănirea acestora îi pot face să își piardă teama naturală față de oameni și să devină periculoși.

La începutul lunii august, mai mulți turiști cehi și-au găsit mașina vandalizată de un urs pe Transfăgărășan, după ce animalul a intrat în autoturism în căutare de hrană. Ursul a scos mai multe produse din mașină și le-a împrăștiat pe carosabil.

Tot pe Transfăgărășan, un urs s-a apropiat la doar câțiva centimetri de un turist, fără ca bărbatul să observe inițial prezența animalului. Incidentul a avut loc pe 27 iulie. Întreaga scenă a fost surprinsă de un alt turist aflat într-o mașină și a devenit virală pe rețelele sociale, unde a strâns peste 1,3 milioane de vizualizări.

Vicepremierul interimar, Tanczos Barna, a avertizat marți, 14 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că urșii se extind tot mai mult din zona Carpaților spre sud și est, ajungând inclusiv în zone de deal și de șes: „Au coborât din Carpați și se duc în zona de deal și de șes. O să facă baie în Delta Dunării dacă nu avem grijă. (...) Am prezentat și Comisiei Europene studiul pe care l-am făcut pe bani mulți, bani europeni, cu analize genetice. Ce au vrut toate ONG-urile. Au acum analiza. Nu le convine că a ieșit o cifră prea mare: 10.000-12.000, între 10.000 și 12.000 de exemplare.”

Vicepremierul susține că urșii periculoși care ajung în localități trebuie eliminați imediat.

Recomandări pentru șoferii care întâlnesc urși

Specialiștii avertizează că oprirea în apropierea urșilor poate fi extrem de periculoasă, în special atunci când în zonă se află pui. Șoferii sunt sfătuiți să nu încerce să hrănească animalele și să nu coboare din mașină pentru a le fotografia sau filma.

De asemenea, geamurile trebuie ținute închise, iar orice interacțiune directă cu animalele trebuie evitată. În cazul unei întâlniri cu un urs pe un drum montan, este recomandată păstrarea unei distanțe cât mai mari și evitarea gesturilor care ar putea fi interpretate ca o amenințare.