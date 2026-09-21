Părinții, revoltați pe Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar: zeci de școli din București nu au profesori la materiile de Bac și Evaluare Națională

La trei săptămâni de la începerea cursurilor, școlile din București au încă cel puțin 76 de posturi didactice neocupate pentru Fizică, Chimie, Matematică, Biologie, Geografie și Informatică. Reprezentanții Federației Naționale a Părinților Edupart acuză ISMB și Ministerul Educației că știau de criza profesorilor la Fizică, Chimie, Matematică și Informatică, dar nu au luat măsuri.

Zeci de școli și licee din Capitală nu au profesori la materii esențiale Foto: Inquam Photos

Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților Edupart, susține pentru Adevărul că Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Ministerul Educației aveau deja în documentele lor manageriale diagnosticul acestei situații: lipsa de atractivitate a carierei didactice, migrarea profesorilor către domenii mai bine plătite, suprasolicitarea și fluctuația personalului suplinitor, în special la Fizică, Chimie, Matematică și Informatică.

„ISMB știa, Ministerul știa. Profesorii lipsesc întrebarea pe care mi-o pun și eu e: când trecem de la constatarea crizei la asumarea soluțiilor? Federația Națională a Părinților Edupart consideră că situația celor 76 de posturi aflate încă în procedură de ocupare în școlile din București arată foarte clar diferența dintre administrarea unui deficit și rezolvarea cauzelor care îl produc.

ISMB identificase deja, în propriile documente manageriale, deficitul de cadre didactice la Fizică, Chimie, Matematică și Informatică, lipsa de atractivitate a carierei didactice, migrarea către domenii mai bine remunerate, suprasolicitarea și fluctuația personalului suplinitor. Diagnosticul era cunoscut. De aici înainte discuția trebuie să fie despre ce măsuri au urmat, ce rezultate au produs și ce trebuie schimbat”, a declarat Cătălin Nan.

Elevilor de gimnaziu și liceu le lipsesc profesori la materii esențiale

Potrivit președintelui Federației Naționale a Părinților Edupart, cele 76 de posturi însumează peste 1.067 de ore de predare săptămânal.

„Părintele are dreptul să știe cine asigură efectiv orele copilului, cu ce calificare și cum este acoperită materia în această perioadă. În limbaj administrativ vorbim despre „posturi aflate în procedură de ocupare”. Pentru familie, vorbim despre ore concrete din educația copilului. Cele 76 de posturi însumează peste 1.067 de ore de predare în fiecare săptămână, iar sistemul trebuie să poată spune transparent câte dintre aceste ore sunt predate de profesori calificați, câte sunt acoperite prin soluții provizorii și cum sunt recuperate eventualele decalaje. Standardul pe care părinții îl așteaptă este simplu: fiecare copil să aibă profesor calificat la clasă de la începutul anului școlar”, a mai precizat Cătălin Nan.

Valentin Ilie, președintele Filialei Sector 2 București a Federației Naționale a Părinților Edupart, susține pentru Adevărul că organizația a solicitat în repetate rânduri dialog și implicare în găsirea soluțiilor, însă răspunsul instituțional a întârziat, iar copiii au început cursurile fără ca toate posturile să fie ocupate:

„De ani de zile încercăm să îi convingem pe cei care conduc sistemul să îi asculte cu adevărat pe profesori, pe părinți și pe elevi. Trimitem adrese, solicităm dialog și cerem să participăm la construirea soluțiilor. Prea des răspunsul instituțional întârzie. Acum avem copii care au început cursurile, iar sistemul încă le caută profesorul.

ISMB identificase deja deficitul la Fizică, Chimie, Matematică și Informatică în propriul Plan managerial, iar din acel moment responsabilitatea instituțională presupunea un plan de intervenție, măsuri concrete și indicatori prin care să vedem dacă situația se îmbunătățește. Astăzi vrem să vedem rezultatele acelui plan”.

Elevii cu nevoi speciale rămân cei mai dezavantajați

Pe listă sunt Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Vedere, Școala Profesională Specială nr. 3. Acești copii au nevoie de profesori cu pregătire specială.

Potrivit lui Cătălin Nan, deși toți copiii sunt afectați, aceștia nu resimt criza de personal din rândul profesorilor în mod egal, întrucât liceele și școlile generale care nu predau pentru copii cu nevoi speciale pot găsi mai rapid profesori dispuși să suplinească orele unde lipsește un titular.

„Dreptul la educație este egal, iar capacitatea unei școli de a compensa lipsa unui profesor diferă foarte mult. În învățământul special vorbim despre copii care au nevoie de competențe pedagogice specifice și despre un bazin de recrutare mult mai restrâns. Într-un colegiu mare există, de regulă, o capacitate administrativă și profesională mai mare de a găsi rapid formule de acoperire. Într-o școală specială, într-un liceu tehnologic sau într-o comunitate vulnerabilă, fiecare post vacant poate produce un efect mult mai puternic asupra continuității educaționale. Tocmai de aceea, deficitul trebuie analizat și din perspectiva echității, nu doar ca număr total de posturi vacante.

ISMB ar trebui să publice o analiză comparativă: cât durează ocuparea unui post într-un colegiu foarte căutat și cât durează într-o școală specială, într-un liceu tehnologic sau într-o comunitate vulnerabilă; câți candidați se prezintă, câți acceptă, câți renunță și din ce motive. Dacă aceste date arată că elevii vulnerabili așteaptă mai mult pentru acces la un profesor calificat, atunci avem o problemă suplimentară de inechitate educațională, iar intervenția trebuie diferențiată prin stimulente mai puternice, norme mai atractive și măsuri dedicate pentru școlile în care recrutarea este cea mai dificilă”, a explicat Cătălin Nan.

Problemele pleacă de la salarizarea profesorilor

Un profesor debutant câștigă, net, în jur de 3.500-4.000 de lei. Chiria într-o garsonieră în București costă 1.800-2.500 de lei. Absolvenții acestor facultăți pot debuta în mediul privat cu salarii mult mai mari. Potrivit lui Cătălin Nan, o școala publică nu poate să concureze cu IT-ul, cu industria farmaceutică, cu companiile de inginerie:

„E nevoie de construirea unui pachet profesional suficient de atractiv încât un absolvent valoros să aleagă școala și să rămână acolo. Pentru un absolvent de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie există alternative reale în IT, inginerie, industria farmaceutică, cercetare, sectorul financiar sau alte domenii tehnice. ISMB însuși a identificat lipsa de atractivitate a carierei didactice și migrarea personalului calificat către domenii mai bine remunerate. În momentul în care cauza este cunoscută, politica publică trebuie construită exact pe această cauză: stimulente pentru disciplinele deficitare, o plată cu ora suficient de atractivă, norme coerente, sprijin pentru chirie sau locuințe de serviciu acolo unde costul vieții este ridicat, mentorat pentru debutanți și rute clare prin care specialiștii STEM să poată intra în educație cu pregătirea pedagogică necesară.

Mai trebuie analizat și efectul schimbărilor introduse în ultimii ani asupra plății cu ora și asupra normei didactice. Ministerul a urmărit reducerea puternică a numărului de norme salarizate în regim de plată cu ora, iar sindicatele au avertizat că această direcție poate afecta tocmai disciplinele unde resursa umană este deja deficitară. Pentru Fizică, Chimie, Matematică și Informatică avem nevoie de o evaluare separată și transparentă: câți profesori au refuzat ore suplimentare, câți au renunțat, care este costul real al unei ore raportat la pregătire, evaluare și deplasare și ce formulă salarială ar face aceste posturi suficient de atractive”.

Lista școlilor din București fără profesori la toate materiile de Bacalaureat și Evaluare Națională

Potrivit unei analize Edupedu, pe listă sunt 33 de școli gimnaziale, 18 colegii naționale și licee teoretice, 14 tehnologice și 10 grădinițe.