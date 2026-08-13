Un bărbat care a trezit un urs polar cu o sirenă de ceață a primit o amendă usturătoare

Un pasager de pe o navă ce naviga într-un fiord din Svalbard a primit o amendă usturătoare după ce a folosit o sirenă de ceață pentru a trezi din somn un urs polar aflat pe mal.

Potrivit guvernatorului teritoriului Svalbard din Norvegia, unde a fost trezit ursul din somn, persoana a avut de plătit o amendă de aproximativ 4.500 de euro (50.000 de coroane), conform BBC.

Incidentul s-a produs la începutul acestei luni, după ce un individ a dat alarma de la bordul unei nave. Aceasta naviga într-un fiord din nord-vestul insulei Svalbard, la aproximativ 1.000 km de Polul Nord.

Ce prevede legea din Svalbard

Conform reglementărilor locale din regiune, „este interzisă deranjarea, atragerea sau urmărirea inutilă a unui urs polar”. Legea mediului din Svalbard prevede că tot traficul din arhipelag trebuie să se desfășoare într-un mod care să nu ducă la perturbări inutile ale faunei sălbatice locale. Aceasta include urșii polari, focile, balenele, renii și vulpile arctice.

Animalul a fost declarat specie protejată în Svalbard în 1972, potrivit sursei citate.

Aproximativ 250 de urși polari au fost numărați în arhipelag în timpul ultimei estimări științifice, efectuate în 2015.

Într-un comunicat, guvernatorul Lars Fause a declarat că, atunci când nava a trecut pe lângă animal, „se spune că ocupanții acesteia au observat un urs polar dormind pe uscat”.

„O persoană de la bord a folosit apoi sirenele de ceață ale navei, trezind animalul, care s-a mutat într-o altă locație”, a adăugat acesta.

Cu toate acestea, persoana respectivă a fost de acord să plătească amenda.

Un incident similar s-a produs în urmă cu doi ani

Nu este prima dată când oamenii sunt amendați pentru că au deranjat animalele în regiunea Svalbard.

În 2024, un turist a fost amendat cu 11.500 de coroane (puțin peste 1.000 de euro). Acesta s-a apropiat prea mult de o morsă, potrivit aceleiași surse.