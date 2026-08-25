 Castel de 360 de tone, mutat cu frânghiile în Japonia. 1.800 de oameni au tras de construcție pentru a o deplasa | adevarul.ro
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Video Castel de 360 de tone, mutat cu frânghiile în Japonia. 1.800 de oameni au tras de construcție pentru a o deplasa

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Aproximativ 1.800 de oameni s-au adunat în weekend în orașul Hirosaki, din nordul Japoniei, pentru a participa la o operațiune spectaculoasă: mutarea unui turn de castel cu o greutate de aproximativ 360 de tone, cu ajutorul unor frânghii.

Castel de 360 de tone, mutat cu frânghiile în Japonia.
Castel de 360 de tone, mutat cu frânghiile în Japonia. Foto: Captură Video / X

Operațiunea face parte dintr-un amplu proiect de restaurare a Castelului Hirosaki și este necesară pentru lucrările de conservare a unui zid afectat de un cutremur puternic, notează The Guardian. 

Participanții au tras de frânghii lungi de aproximativ 30 de metri pentru a deplasa construcția, care a fost amplasată pe șine. Sâmbătă, turnul a fost mutat 1,13 metri, iar duminică încă 1,09 metri.

Interesul pentru operațiune a fost mult mai mare decât numărul de locuri disponibile. Aproximativ 8.000 de persoane s-au înscris pentru cele 1.800 de locuri oferite în weekend.

„Am avut aproximativ 8.000 de înscrieri pentru cele 1.800 de locuri din ultimele două zile, deci cererea a fost de aproximativ patru ori mai mare decât numărul de locuri disponibile”, a declarat Kensuke Hayasaka, șeful departamentului pentru parcuri și spații verzi din cadrul Primăriei Hirosaki.

Printre participanți s-au aflat persoane din mai multe regiuni ale Japoniei, dar și din Asia de Sud-Est, Europa și America de Nord.

Pentru mutarea turnului a fost folosită tehnica tradițională japoneză hikiya, prin care clădirile sunt ridicate și deplasate pe role sau șine, fără să fie demontate.

Autoritățile au ales această metodă deoarece turnul este clasificat drept proprietate culturală importantă la nivel național.

„Pentru că turnul este clasificat drept proprietate culturală importantă la nivel național, nu l-am demontat. Folosim hikiya, o metodă de mutare a clădirilor care există în Japonia din cele mai vechi timpuri”, a explicat Hayasaka.

Operațiunea este considerată una neobișnuită și din perspectiva istoriei tehnicii: este prima utilizare a metodei hikiya pentru mutarea unui castel și prima operațiune de acest tip realizată cu participarea cetățenilor după aproximativ un secol.

Lucrările de restaurare a Castelului Hirosaki au început în urmă cu mai mulți ani. Zidul afectat de cutremur a fost finalizat în decembrie 2024, iar toate cele 2.185 de pietre au fost reașezate în pozițiile lor originale.

După finalizarea lucrărilor, autoritățile trebuie să readucă turnul în poziția inițială.

Operațiunea manuală va continua până la sfârșitul lunii august. În total, aproximativ 4.100 de persoane sunt programate să participe la deplasarea turnului pe o distanță de cinci metri.

Pentru restul de aproximativ 73 de metri, autoritățile vor folosi utilaje, iar întreaga operațiune ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului.

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