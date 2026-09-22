Întâlnire surpriză pe aeroport, între Zelenski și șeful CIA, în drum spre New York. Discuția dintre cei doi, ținută secretă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu directorul CIA, John Ratcliffe, pe aeroportul Shannon din Irlanda, în timp ce se îndrepta spre New York pentru a participa la reuniunea anuală a liderilor lumii de la Organizația Națiunilor Unite.

Președintele Volodimir Zelenski Foto: AFP

Întâlnirea a avut loc luni, 21 septembrie, potrivit uneia dintre surse. Zelenski și Ratcliffe au discutat informal în timp ce avioanele lor erau realimentate, fără să precizeze însă data exactă, relatează reuters.

Cele două surse, care au solicitat anonimatul pentru a putea discuta despre informații sensibile, nu au dezvăluit ce au discutat președintele ucrainean și șeful serviciului american de informații.

Zelenski se îndrepta spre New York

Întâlnirea a avut loc în timp ce Zelenski călătorea spre New York, unde urmează să participe la reuniunea anuală a Adunării Generale a ONU.

Președintele ucrainean se află într-un context diplomatic important, în condițiile în care războiul declanșat de Rusia continuă, iar Statele Unite mențin contacte atât cu autoritățile de la Kiev, cât și cu Moscova.

John Ratcliffe se afla, la rândul său, în drum spre Statele Unite după o întâlnire cu președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi, potrivit uneia dintre sursele citate de Reuters.

Șeful CIA s-a întâlnit recent cu oficiali ruși

Întâlnirea dintre Zelenski și Ratcliffe are loc la mai puțin de o lună după ce directorul CIA s-a deplasat la Moscova, unde a discutat cu oficiali de rang înalt din serviciile de informații ruse.

Ratcliffe nu a făcut publice detalii despre discuțiile purtate în capitala Rusiei, iar CIA nu a oferit informații despre conținutul acestora.

Una dintre sursele care a confirmat pentru Reuters întâlnirea dintre Zelenski și Ratcliffe a declarat că directorul CIA s-a aflat la Moscova pentru discuții privind războiul din Ucraina.

În august, The New York Times a relatat că John Ratcliffe le-ar fi prezentat oficialilor ruși o evaluare pesimistă asupra situației războiului împotriva Ucrainei și i-ar fi îndemnat să ajungă la un acord înainte ca poziția Rusiei să se slăbească.

Cele două surse citate de Reuters nu au oferit informații despre subiectele discutate de Zelenski și Ratcliffe în Irlanda.

Potrivit uneia dintre surse, conversația a avut loc informal în timp ce avioanele celor doi erau realimentate pe aeroportul Shannon.

Nici Zelenski, nici Ratcliffe și nici CIA nu au anunțat public întâlnirea și nu au precizat ce teme au fost abordate.