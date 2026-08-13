Urs împușcat în Poiana Brașov după ce a încercat să intre de mai multe ori în anexele unui complex hotelier. Este al 13-lea exemplar extras în acest an

Un urs mascul în vârstă de 9 ani, care în ultimele zile a încercat în mod repetat să pătrundă în anexele unui complex hotelier din Poiana Brașov, a fost împușcat în noaptea de miercuri spre joi, după ce echipa operativă a decis extragerea sa.

Potrivit reprezentanților Primăriei Brașov, măsura a fost luată pe fondul riscurilor pe care animalul le reprezenta pentru turiști și personalul din zonă.

„Încă un urs a fost extras din zona stațiunii, după mai multe încercări de a pătrunde în anexele unui complex hotelier. În ultimele zile, un urs mascul, în vârstă de 9 ani, a revenit în mod repetat în zona complexului hotelier, încercând să intre în anexele acestuia. mÎn cursul nopții trecute echipa operativă a decis extragerea exemplarului. Intervenția a fost necesară pentru prevenirea unui incident și pentru siguranța turiștilor, a angajaților din stațiune și a comunității. Siguranța oamenilor rămâne prioritatea noastră!”, se arată pe pagina de Facebook a Primăriei Brașov.

Acesta este al 13-lea urs extras în municipiul Brașov de la începutul anului, potrivit Biz Brașov.

Împușcarea animalului are loc la doar câteva săptămâni după ce o ursoaică, care fusese alungată în repetate rânduri din zona Hotelului Piatra Mare, a fost eutanasiată.

În iunie, un urs a fost împușcat în Brașov, după ce a fost găsit în containerul de gunoi al unui spital din localitate și nu a reacționat la semnalele acustice și luminoase de îndepărtare.

În aceeași lună, un urs care a fost văzut de mai multe ori în cartierul Valea Cetății din Brașov a fost împușcat de echipa de intervenție a municipalității, după mai multe apeluri la 112 privind prezența sa în zonă.

Problema prezenței urșilor în apropierea zonelor locuite rămâne una sensibilă în județul Brașov, unde estimările indică un număr al exemplarelor mult peste nivelul considerat optim pentru regiune.