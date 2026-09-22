 Nicușor Dan respinge ideea că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan din răzbunare. Ce spune despre șansele viitorului Guvern | adevarul.ro
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Nicușor Dan respinge ideea că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan din răzbunare. Ce spune despre șansele viitorului Guvern

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Președintele Nicușor Dan a respins, marți, la New York, ideea că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier ar fi fost făcută din răzbunare. Șeful statului a explicat că a acceptat propunerea venită din partea PNL, USR și UDMR, după consultările cu partidele parlamentare.

Președintele Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan. Foto: Alexandra Pandrea / Alexandra Pandrea/GMN

Întrebat de ce nu l-a sunat și pe președintele PNL înainte de a anunța nominalizarea, Nicușor Dan a spus că, în ziua respectivă, s-a întâlnit cu liderii PNL și USR și cu președintele UDMR, Kelemen Hunor.

„Ne întâlnisem în acea zi şi cu preşedintele PNL şi cu preşedintele USR şi cu domnul Hunor de la UDMR şi mi-au spus că au o propunere şi eu am acceptat acea propunere”, a declarat președintele, potrivit News.ro.

Nicușor Dan a respins și percepția unor liberali potrivit căreia nominalizarea lui Mureșan ar fi fost o formă de răzbunare.

„Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. Când răspunzi afirmativ nu poate să fie răzbunare”, a spus șeful statului.

Ce spune Nicușor Dan despre șansele Guvernului Mureșan

Președintele a afirmat că își dorește ca Siegfried Mureșan să reușească să convingă o majoritate parlamentară și să formeze un guvern care să primească votul de învestitură.

„Eu am desemnat un prim-ministru și, așa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate și să facă un guvern care să treacă”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că viitorul Executiv trebuie să păstreze direcția pro-occidentală a României și angajamentele asumate de țară, inclusiv în ceea ce privește traiectoria fiscală.

Nicușor Dan a evitat să indice concret ce greșeli ale guvernului anterior nu ar trebui repetate de premierul desemnat. El a spus că a vorbit în termeni generali despre faptul că orice guvern poate face greșeli și că nu consideră că este atribuția sa să evalueze activitatea Executivului.

„Eu am vorbit general şi aţi văzut că nu am făcut niciodată evaluări ale activităţii guvernului, pentru că nu cred că e treaba mea să o fac. Toată lumea face greşeli. Eu am făcut greşeli. Am făcut greşeli ca primar. Haideţi să vedem programul de guvernare, dar sunt sigur că o să fie unul adaptat realităţilor”, a spus președintele, conform sursei citate.

Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile de la desemnare pentru a forma echipa guvernamentală și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. PNL, USR și UDMR îl susțin, însă PSD și AUR au anunțat că nu susțin actuala propunere.

Nicușor Dan: „Nici PSD și AUR, împreună, nu au majoritate”

Întrebat despre posibilitatea unui guvern PSD-AUR, după ce liderul social-democrat Sorin Grindeanu a spus că nu exclude un astfel de scenariu, Nicușor Dan a afirmat că, în acest moment, trebuie urmărită procedura pentru învestirea Guvernului Mureșan.

„Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu”, a spus președintele.

El a precizat că, în cazul în care Guvernul Mureșan nu va primi votul Parlamentului, există mai multe variante, nu doar scenariul unei formule PSD-AUR.

„Şi nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat ce alte formule de guvernare ar putea fi luate în calcul, șeful statului a enumerat variante precum un guvern tehnocrat sau o formulă rotativă.

„Tehnocrat, rotative și toate astea pe care le știți”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că, în cazul unui eșec al procedurii actuale, vor fi reluate discuțiile cu partidele și analizate toate ipotezele.

„Haideţi să ajungem la sfârşit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuţiile şi cu toate ipotezele”, a declarat șeful statului.

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