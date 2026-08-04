Mai mulți turiști cehi și-au găsit mașina vandalizată de un urs pe Transfăgărășan, după ce animalul a intrat în autoturism în căutare de hrană. Ursul a scos mai multe produse din mașină și le-a împrăștiat pe carosabil.

Turiștii au venit în România să viziteze Barajul Vidraru, scrie Observator. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Tot pe Transfăgărășan, un urs s-a apropiat la doar câțiva centimetri de un turist, fără ca bărbatul să observe inițial prezența animalului. Incidentul a avut loc pe 27 iulie. Întreaga scenă a fost surprinsă de un alt turist aflat într-o mașină și a devenit virală pe rețelele sociale, unde a strâns peste 1,3 milioane de vizualizări.

Vicepremierul interimar, Tanczos Barna, a avertizat marți, 14 iulie, la „Interviurile Adevărul”, că urșii se extind tot mai mult din zona Carpaților spre sud și est, ajungând inclusiv în zone de deal și de șes.

„Au coborât din Carpați și se duc în zona de deal și de șes. O să facă baie în Delta Dunării dacă nu avem grijă. (...) Am prezentat și Comisiei Europene studiul pe care l-am făcut pe bani mulți, bani europeni, cu analize genetice.

Ce au vrut toate ONG-urile. Au acum analiza. Nu le convine că a ieșit o cifră prea mare: 10.000-12.000, între 10.000 și 12.000 de exemplare.”

Vicepremierul susține că urșii periculoși care ajung în localități trebuie eliminați imediat.