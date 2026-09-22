România are două fete în „sferturi” la Campionatul European de box

Lăcrămioara Perijoc (categoria 57 de kilograme) și Nicoleta Sebe (65 kg) vor lupta pentru a-și asigura medalia de bronz la competiția continentală găzduită de capitala Bulgariei.

Lăcrămioara Perijoc e medaliată la CM și CE de box Foto: COSR / Team România / Cristian Nistor

Campioană europeană în 2019, medaliată cu argint în 2024, Lăcrămioara Perijoc participă în aceste zile la o nouă ediție a competiției continentale. Înscrisă în limitele categoriei 57 de kilograme, ea a intrat în întrecerea de la Sofia direct în turul 2 și s-a calificat în sferturile de finală după ce a învins-o la puncte (5-0) pe croata Nikolina Cacic (25 de ani).

Născută în 3 februarie 1994, la Siret (județul Suceava), pugilista a transmis următorul mesaj video pe contul său de Facebook: „Salutare dragilor! Astăzi am avut primul meci. A fost o luptă destul de bună. Adversara mea a fost bună. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am găsit ritmul în ring. Le mulțumesc celor care m-au susținut! Te iubesc, Rareș. Te iubește mami. Ne vedem în curând!”.

În sferturile de finală, pe 23 septembrie, Perijoc o va înfrunta pe turcoaica Esra Yildiz Kahraman, medaliată cu bronz la JO de la Paris din 2024, la Mondialele de anul trecut de la Nis (Serbia) și la Europenele din 2016 de la Sofia. În cazul în care va obține victoria, românca va boxa în semifinale cu învingătoarea disputei dintre Liudmila Voronțova (Rusia) și Marina Muliarcik (Belarus). O victorie va face ca românca să urce pe podium.

Aflată de câteva zile în Bulgaria, Lăcrămioara Perijoc a avut o altă postare în care a vorbit despre alegerile sale alimentare din timpul unei competiții, spunând că acestea sunt foarte importante: „Pentru un sportiv care are o anumită rutină acasă, atunci când pleacă la competiție si are acces la o gamă mare și variată de alimente, dacă nu știe ce să pună în farfurie și se lasă dus de val, încercând de toate, asta îi poate afecta enorm forma fizică și randamentul în meci. Am învățat pe propria piele cât de mult pot influența alegerile alimentare performanța. La fel este și cu rutinele de antrenament, încălzirea înainte de meci, suplimente, odihnă. Întotdeauna este bine să faci în perioada competiție doar lucrurile testate, nimic nou. Să vă fie de folos”.

Nicoleta Sebe luptă azi pentru „bronz”

România participă la Campionatul European de box din Bulgaria cu 9 sportivi, 3 la feminin şi 6 la masculin. Astăzi, Crinuţa Andra Nicoleta Sebe o va întâlni pe sportiva armeană Elida Kocearian, în sferturile de finală ale cat. 65 kg. Ea a câștigat cu 4-0 confruntările cu Berfin Kabak (Turcia) și Marina Șevcenko (Ucraina). În cazul unei victorii și Sebe își va asigura medalia de bronz.

Băieții, în schimb, au părăsit competiția în primele tururi. În „16”-imi, Arun Tudoroiu (65 kg) a pierdut (0-5) cu Rasul Magomedov (Rusia), Daniel Grigorie (70 kg) s-a înclinat (2-3) în disputa cu Kalman Hanko (Ungaria), iar Alex Zaharia a fost depășit (0-5) de Valeriu Răzmeriță (Republica Moldova). Alexandru Buleu (75 kg), în schimb, a trecut (4-1) de Viklar Murașkin (Belarus), însă a fost întrecut (0-5) în „optimi” de Callum Makin (Anglia). Andrei Valentin Găvae a fost învins la puncte (0-5) de bulgarul Radoslav Rosenov, în „optimile” cat. 60 kg. În sfârșit, la 70 kg, Amalia Niță s-a înclinat la limită (2-3) în fața danezei Ditte Frostholm.



