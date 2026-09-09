 Premierul unei țări primește o majorare de peste 1 milion de dolari. Câștigă de aproape 7 ori mai mult decât Donald Trump | adevarul.ro
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Alina Gorghiu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Premierul unei țări primește o majorare de peste 1 milion de dolari. Câștigă de aproape 7 ori mai mult decât Donald Trump

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Premierul unei țări va primi o majorare salarială de aproximativ 1,1 milioane de dolari pe an, iar venitul său anual va ajunge la circa 2,8 milioane de dolari. Guvernul susține că salariile ridicate sunt necesare pentru a atrage oameni bine pregătiți în politică și pentru a asigura o conducere eficientă.

Republica Singapore este un stat-oraș insular și cea mai mică țară din Asia de Sud-est
Republica Singapore este un stat-oraș insular și cea mai mică țară din Asia de Sud-est Foto: EPA-EFE

Este vorba despre Singapore, unde premierul Lawrence Wong a anunțat o majorare de 64% a salariului său. Acesta va crește de la 2,2 milioane de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 1,7 milioane de dolari americani, la 3,6 milioane de dolari singaporezi, adică aproximativ 2,8 milioane de dolari, relatează The Guardian.

Majorarea face parte dintr-o revizuire amplă a sistemului de salarizare pentru politicieni, realizată de un comitet independent. Noile reguli vor intra în vigoare la 15 octombrie 2026.

De ce primesc politicienii salarii atât de mari

Autoritățile susțin că nivelul remunerațiilor trebuie să fie suficient de atractiv pentru ca persoane cu experiență și competențe din sectorul privat să fie dispuse să intre în politică.

Guvernul folosește ca reper veniturile celor mai bine plătiți 1.000 de cetățeni din Singapore. Principiul este ca politicienii să fie remunerați competitiv, dar să existe în continuare o diferență față de veniturile pe care le-ar putea obține în sectorul privat.

Un alt argument invocat este menținerea unui sistem politic integru și reducerea riscului de corupție.

Premierul a susținut însă că problema nu este doar despre bani, ci despre „capacitatea țării de a atrage în politică oameni capabili și de a menține o conducere de calitate pe termen lung”.

Și miniștrii vor primi mai mulți bani

Majorarea nu îl vizează doar pe premier. Salariul de referință pentru un ministru aflat la nivelul de intrare va crește de la 1,1 milioane de dolari singaporezi la 1,8 milioane de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 1,42 milioane de dolari americani.

Cu toate acestea, miniștrii aflați deja în funcție nu vor primi imediat întreaga sumă.

De la 15 octombrie, actualii demnitari vor beneficia de o ajustare unică de până la 9%, în funcție de situația fiecăruia, inclusiv de performanță și de momentul ultimei majorări salariale.

Ulterior, creșterile vor fi stabilite în funcție de performanță și responsabilitățile fiecărui demnitar.

Guvernul estimează că, până la finalul actualului mandat, majoritatea miniștrilor aflați la nivelul inferior de salarizare vor ajunge la aproximativ 1,06 milioane de dolari pe an, în timp ce cei care vor avea rezultate foarte bune și vor primi responsabilități suplimentare ar putea câștiga mai mult.

Premierul va dona banii din majorare

Lawrence Wong a anunțat că nu va păstra pentru el creșterea salarială. Premierul intenționează să doneze întreaga majorare unor cauze caritabile timp de cinci ani, dacă va rămâne în funcție. El a precizat că este o decizie personală.

Potrivit sursei citate, salariile politicienilor din Singapore nu au mai fost ajustate de 15 ani. În 2012, veniturile miniștrilor au fost reduse cu aproximativ 36%, după nemulțumiri publice legate de nivelul foarte ridicat al acestora. O nouă analiză din 2017 a recomandat o ajustare, însă guvernul a decis atunci să nu majoreze salariile. Revizuirea programată pentru 2023 a fost, de asemenea, amânată.

În tot acest timp, veniturile din sectorul privat și cele ale funcționarilor publici au crescut, iar guvernul consideră că salariile politicienilor au rămas prea mult în urmă față de nivelurile stabilite de cadrul existent.

După majorare, Lawrence Wong va avea un venit anual de aproximativ 2,8 milioane de dolari, cu mult peste salariile altor lideri politici.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, are un salariu anual de 400.000 de dolari, în timp ce premierul britanic este remunerat cu aproximativ 230.000 de dolari pe an, potrivit datelor citate de Reuters.

Astfel, chiar și după majorare, Singapore își păstrează poziția de țară cu unele dintre cele mai mari remunerații pentru liderii politici din lume.

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