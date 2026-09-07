Țara care oferă peste 47.000 de euro pentru fiecare copil în încercarea de a opri prăbușirea natalității

Singapore introduce un nou pachet de sprijin pentru familii, în încercarea de a combate scăderea alarmantă a natalității. Guvernul va acorda ajutoare în valoare totală de aproape 70.000 de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 47.580 de euro, pentru fiecare copil, până la vârsta de 17 ani.

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Măsura vine în contextul în care rata fertilității a ajuns la un minim istoric de 0,87 copii pentru o femeie, mult sub nivelul de 2,1 considerat necesar pentru înlocuirea populației, scrie The Guardian.

Programul începe de la nașterea copilului, când părinții primesc aproximativ 6.800 de euro. Se adaugă două forme de sprijin de circa 3.400 de euro fiecare, destinate cheltuielilor medicale și educaționale.

Guvernul oferă și „credite pentru copii”, în valoare de aproximativ 1.360 de euro, pentru perioada dintre 1 și 16 ani. Printre măsuri se numără și reducerea costurilor pentru grădinițele subvenționate, până la aproximativ 100 de euro pe lună, precum și extinderea concediului parental.

„Viitorul Singaporelui va fi la fel de solid precum familiile care îl clădesc”, a declarat premierul Lawrence Wong.

Singapore se numără printre țările cu cele mai scăzute rate ale natalității din lume, alături de Coreea de Sud și Taiwan. În acest an, orașul-stat este așteptat să intre în categoria societăților „super-îmbătrânite”, în care cel puțin 21% din populație are 65 de ani sau mai mult.

Costurile și stilul de viață îi fac pe mulți să renunțe la copii

Un sondaj YouGov arată că aproximativ unul din patru singaporezi nu intenționează să aibă copii.

Lee, un angajat în domeniul financiar în vârstă de 34 de ani, spune că el și soția sa sunt mulțumiți de viața pe care o duc alături de cele două pisici și nu intenționează să își schimbe stilul de viață.

„Au adus vorba despre asta de câteva ori când eram mai tineri, dar acum nu mai pomenesc subiectul”, a povestit acesta.

„Suntem mulțumiți de viața noastră actuală, așa că apariția unui copil ar complica lucrurile”, a explicat Lee, referindu-se inclusiv la călătoriile și ieșirile la restaurant la care ar trebui să renunțe.

Pentru Iqbar Hisham, în vârstă de 27 de ani, situația este diferită. Tânărul, care lucrează în domeniul construcțiilor, spune că nivelul costurilor este „enorm de ridicat”, dar consideră că noile măsuri îl pot ajuta să își întemeieze o familie.

„Aceste măsuri de sprijin mă încurajează să am copii cât mai curând după căsătorie”, a spus Hisham.

Presiunea profesională și educația, alte obstacole

Problema nu ține însă doar de bani. Sistemul educațional competitiv, programul de muncă solicitant și dificultățile legate de îngrijirea copiilor îi determină pe mulți să amâne decizia de a deveni părinți.

Lawrence Wong a recunoscut că numeroși singaporezi sunt preocupați de viitorul copiilor lor și se întreabă dacă vor putea să le ofere suficiente oportunități.

Lee consideră că și timpul necesar creșterii unui copil reprezintă un obstacol important.

„Cred că va fi nevoie de mult timp pe care eu și partenera mea va trebui să-l dedicăm creșterii corecte a unui copil. Este un lucru pe care nu îl putem oferi în acest moment”, a spus el.

Shu Rong Teo, o mamă de 41 de ani cu trei copii, spune că sprijinul familiei a fost esențial pentru a putea îmbina viața profesională cu cea de familie.

„Experiența noastră demonstrează că este nevoie de o întreagă comunitate pentru a crește un copil și că sprijinul familiei rămâne indispensabil pentru părinții care muncesc și trebuie să facă față provocărilor parentale”, a declarat femeia.

Autoritățile speră că noul pachet financiar va reduce presiunea asupra familiilor și va determina mai multe cupluri să aibă copii. Rămâne însă de văzut dacă stimulentele financiare vor fi suficiente pentru a schimba tendința demografică a orașului-stat.