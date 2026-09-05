Tinereţe fără bătrâneţe. Secretul fotomodelului Chuando Tan, care la 60 de ani arată ca la 30

Chuando Tan a împlinit 60 de ani, iar fotografiile sale continuă să atragă atenția prin felul în care arată. Fotomodelul și fotograful singaporez a vorbit în mai multe interviuri despre alimentație, sport, somn și modul în care își privește vârsta.

la 60 de ani, Chuando Tan arată ca la 30. Foto: Instagram

În 2026, Chuando Tan a împlinit 60 de ani. Fotografiile publicate cu această ocazie au readus în presa internațională povestea fotomodelului și fotografului singaporez pentru care timpul pare că face o excepţie. La 60 de ani, el arată silueta şi pielea unei tenul unei persoane de 30 de ani.

Cine este Chuando Tan

Tan s-a născut în Singapore, în 1966, și a intrat în industria modei în anii ’80, ca fotomodel. În anii ’90 a avut o perioadă în industria muzicală, după care s-a orientat către fotografie. A devenit fotograf de modă și a lucrat cu nume importante din industria internațională a modei și divertismentului. Împreună cu fotograful Frey Ow, este cofondator al studioului ChuanDo & Frey, potrivit scmp.com.

1/2 Chuando Tan 01 Instagram Chuando Tan jpg Foto: Instagram

Chuando Tan a devenit, însă, cunoscut în întreaga lume în 2017, când fotografiile sale au început să circule masiv pe internet. Avea atunci 50 de ani, iar aspectul său i-a făcut pe mulți să creadă că este cu mult mai tânăr. Subiectul a revenit în presa internațională și în anii următori.

Face sport de la 20 de ani

Cea mai frecventă întrebare care i se pune lui Chuando Tan este care e secretul tinereţii lui.

Într-un interviu acordat CNA, modelul din Singapore a povestit că a început să ridice greutăți la începutul anilor ’20. Tot atunci a început să fie atent și la alimentație şi că, în timp, exercițiile și alimentația au devenit parte din stilul său de viață.

În prezent, rutina sa include antrenamente de forță, exerciții cardio și înot. Tan a vorbit și despre necesitatea de a-și adapta antrenamentele odată cu înaintarea în vârstă.

În același interviu pentru CNA, Chuando Tan a explicat faptul că își raportează alimentația la nivelul de activitate fizică, adică ceea ce mănâncă trebuie pus în relație cu energia pe care o consumă.

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Ce mănâncă

Chuando Tan a vorbit în mai multe interviuri despre ce anume mănâncă. În 2022, spunea că își începe ziua fie cu un shake proteic, fie cu ovăz, ouă, miere și avocado. Într-un alt interviu, povestea că după antrenament mănâncă șase-opt ouă și două felii de pâine. În relatările mai recente despre rutina sa apare un mic dejun cu șase ouă, dintre care doar două gălbenușuri, lapte și, uneori, avocado sau fructe de pădure.

Pentru prânz și cină, fotomodelul alege de obicei pui sau pește, pregătite la grătar, la abur ori în supă, alături de orez și legume.

Întrebat care este legătura dintre alimentație și longevitate, a vorbit despre mâncare „curată” și a dat supa de pește drept exemplu.

De asemenea, Chuando Tan spune că nu consumă alcool, nu fumează și evită cafeaua și alimentele ultraprocesate. Nu renunță însă complet la mâncărurile care îi plac, de exemplu tempura și înghețată, dar acestea nu fac parte din mesele sale obișnuite.

Chuando Tan mărturiseşte că, pentu el mai degrabă este vorba nu de mâncare în sine, ci de cantitatea de mâncare.

Somnul și rutina zilnică

Într-un interviu pentru South China Morning Post, Chuando Tan a inclus, de asemenea, apa, proteinele, exercițiile, dar şi o atitudine pozitivă printre lucrurile cărora le acordă atenție şi despre care crede că îl ajută să-şi menţină forma extraordinară.

De asemenea, el a punctat că doarme aproximativ opt ore pe noapte și că încearcă să se culce înainte de ora 23.

„Ce faci, ce mănânci și ce gândești”

Într-un interviu acordat CNA, Tan a declarat că pentru el contează „ce faci, ce mănânci și ce gândești”.

Ideea apare și în felul în care vorbește despre vârstă. Fotomodelul care are 60 de ani, dar arată ca la 30 spune că încearcă să păstreze o atitudine pozitivă și consideră că modul în care gândește are legătură cu felul în care își trăiește viața.

Mai mult, el nu pune aspectul său exclusiv pe seama disciplinei şi spune că a genetica poate avea un rol în felul în care îmbătrânește o persoană.

„În interior, îmi simt vâsta”

Cu toate că la exterior pare cu mult mai tânăr, Chuando Tan spune că, în interior, își simte vârsta. Când avea 56 de ani, într-un interviu pentru CNA, a vorbit despre felul în care se simte și despre schimbările pe care le observă la el, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna vizibile pentru cei din jur.

„În interior, îmi simt vârsta”, mărturisea el într-un interviu, în care povestea, de asemenea, că a încercat o dată Botox în jurul ochilor, dar nu i-a plăcut rezultatul.

Are fire albe, pe care le acoperă vopsindu-și părul, iar vederea i s-a schimbat odată cu înaintarea în vârstă.