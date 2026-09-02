Kremlinul anunță o trilaterală Putin, Xi şi Trump în luna noiembrie

Consilierul de la Kremlin, Iuri Uşakov, a declarat, marţi, că preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele SUA Donald Trump şi preşedintele chinez Xi Jinping ar putea organiza o întâlnire trilaterală în cadrul următorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

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Întrebat la televiziunea de stat despre posibilitatea unei astfel de întâlniri, Uşakov a răspuns: „Da, această chestiune a fost discutată.”

El a spus că se aşteaptă ca toţi cei trei lideri să participe la summit, adăugând: „Şi dacă lucrurile se vor desfăşura aşa cum s-a spus, atunci cei trei vor putea să aibă o întâlnire”, scrie News.

Uşakov a făcut aceste declaraţii din capitala Kârgâzstanului, Bişkek, unde Putin şi Xi au participat la o reuniune a Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai.

Rusia, China şi Statele Unite fac parte din APEC, care numără 21 de membri. Shenzhen, China, va găzdui următorul summit al liderilor în perioada 18-19 noiembrie.

„În acest moment, nu avem nicio informaţie cu privire la participarea preşedintelui Trump la APEC”, a declarat Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.