Trump își dorește ca Putin și Xi Jinping să participe la summitul G20 de la Miami. „Fiecare țară va avea propria clădire”

Președintele Donald Trump a declarat că își dorește ca liderul rus, Vladimir Putin, și cel chinez, Xi Jinping, să participe la summitul G20 de la Miami.

„Nu vom câștiga deloc bani din asta”, a dat asigurări liderul republican, susținând că locul ales pentru summitul de anul viitor, „Trump National Doral Miami”, este „cel mai bun loc”, scrie News.ro.

„Va fi cu adevărat magnific”, a asigurat miliardarul în vârstă de 79 de ani în timpul discuției cu presa din Biroul Oval, subliniind că proprietatea este aproape de aeroport şi asigurând că „fiecare țară va avea propria clădire”.

„În timp ce vom sărbători anul viitor 250 de ani de la înfiinţarea naţiunii noastre, Statele Unite vor avea onoarea de a găzdui summitul G20 chiar aici, în America, pentru prima dată în aproape 20 de ani”, a mai declarat el.

Liderul SUA a profitat de această conferinţă de presă pentru a transmite că „i-ar plăcea foarte mult” ca liderii rus Vladimir Putin şi chinez Xi Jinping să vină la summitul G20 de la Miami.

Donald Trump a confirmat, pe de altă parte, că el nu va participa la summitul G20 din Africa de Sud, ţară pe care o acuză de persecutarea persoanelor de rasă albă. Vicepreşedintele său, JD Vance, va reprezenta Statele Unite în locul său.

Nu este prima dată când Trump cere participarea Rusiei la un summit internațional. În iunie, el a declarat că eliminarea Moscovei din G7, în urmă cu peste un deceniu, a fost „o mare greșeală”.

Fostul președinte susține că Rusia nu ar fi invadat Ucraina în 2022 dacă Vladimir Putin nu ar fi fost exclus din Grup sau dacă el s-ar fi aflat atunci la Casa Albă. „Nu ar fi fost niciun război acum”, a afirmat Trump.

„Putin vorbește cu mine. El nu vorbește cu nimeni altcineva. (...) Pot să vă spun că, practic, nici măcar nu discută cu liderii care l-au exclus, iar eu sunt de acord cu el”, a mai spus liderul republican.