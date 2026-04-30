Putin, avertisment pentru Trump cu privire la consecințele unui nou atac americano-israelian asupra Iranului

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe omologul său american Donald Trump, într-o convorbire la telefon, cu privire la „consecinţe dăunătoare” pe care le-ar avea o nouă acţiune militară a Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, a anunţat consilierul său diplomatic Iuri Uşakov.

Putin a subliniat miercuri, în convorbirea telefonică cu Trump, „consecinţele inevitabile şi extrem de dăunătoare nu doar asupra Iranului şi vecinilor săi, ci şi asupra întregii comunităţi internaţionale, dacă Statele Unite şi Israelul ar recurge încă o dată la acţiunea militară” împotriva Iranului, a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului Iuri Uşakov, scrie News.

Moscova rămâne unul dintre principalii susţinători ai Republicii islamice în războiul cu Israelul, aliat cu Staele Unite.

Vladimir Putin i-a dat asigurări ministrului iranian de Externe Abbas Araghchi că Rusia va face „totul” pentru a ajuta la aducerea păcii în Orientul Mijlociu.

„Noi vedem cu ce curaj şi eroism luptă poporul iranian pentru independenţa sa”, declara Vladimir Putin luni, în cursul unei întâlniri cu şeful diplomaţiei iraniene.

El l-a asigurat pe Araghchi că Moscova intenţionează să-şi „continue relaţia strategică” cu Teheranul.