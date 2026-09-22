Soția premierului spaniol va fi trimisă în judecată pentru trafic de influență și delapidare
Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, Begoña Gómez, urmează să fie trimisă în judecată sub acuzații de trafic de influență și delapidare.
Judecătorul de instrucție Juan Carlos Peinado a dispus luni ca Gómez și Cristina Álvarez, asistenta sa la La Moncloa, sediul guvernului spaniol, să fie trimise în judecată, după ce Curtea Provincială din Madrid a deschis calea pentru acest demers în luna iulie, potrivit presei spaniole.
Dosarul se axează pe acuzația că Gómez și-ar fi folosit relația cu premierul pentru a-și avansa cariera și pentru a coordona, alături de altcineva, un program la Universitatea Complutense din Madrid, folosind totodată resurse publice și personal guvernamental în interes privat. Gómez neagă orice faptă ilegală.
Procesul survine într-un an marcat de o serie de scandaluri pentru liderul socialist Sánchez. Fostul premier José Luis Rodríguez Zapatero a fost recent chestionat în legătură cu un ajutor de 53 de milioane de euro acordat în perioada pandemiei, în timp ce Santos Cerdán, greu de socialiști, a fost anchetat într-un dosar privind comisioane ilegale la contracte publice, care îl implică și pe fostul ministru José Luis Ábalos. Ambii bărbați neagă acuzațiile.
Dosarul lui Gómez va ajunge acum la o instanță superioară, care trebuie să stabilească data unei audieri. Parchetul spaniol, care susține că probele nu demonstrează existența unei fapte penale, precum și echipele de apărare, solicită achitarea. Hazte Oír, o organizație ultra-catolică ce acționează în calitate de acuzator privat, cere 13 ani de închisoare pentru Gómez.
Avocatul acesteia, Jaime Campaner, a susținut că rechizitoriul depus de Hazte Oír conține „vicii tehnice grave", incompatibile cu legea și „ireparabile" în acest stadiu al procedurii. El a cerut închiderea dosarului.