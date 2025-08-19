search
Marți, 19 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin. Trump: „Pregătesc o trilaterală”. Kremlinul: „Zi importantă pentru democrație”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

După întâlnirea cu liderul SUA, Donald Trump, și cu liderii europeni, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru orice fel de format pentru o întâlnire bilaterală cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului.

Volodimir Zelenski și Donald Trump/FOTO: AFP
Volodimir Zelenski și Donald Trump/FOTO: AFP

„Suntem pregătiţi pentru o întâlnire bilaterală cu Putin şi după aceea aşteptăm o întâlnire trilaterală” cu participarea lui Donald Trump, le-a transmis Zelenski reporterilor după discuţiile cu preşedintele SUA şi oficialii europeni de la Washington, scrie Agerpres.

El a insistat că Ucraina şi Rusia trebuie să se întâlnească fără condiţii preliminare şi a subliniat că nu este nevoie de o pauză în război, ci de o pace reală.

Zelenski a mai explicat că a discutat despre garanţiile de securitate cu Trump şi cu liderii europeni şi că a primit un semnal important din partea SUA privind faptul că va face parte din garanţiile de securitate şi va ajuta la coordonarea lor.

Aliaţii occidentali ai Kievului vor formaliza "în termen de zece zile" garanţiile de securitate pentru Ucraina pentru a preveni orice nou atac rus asupra acestei ţări în cazul unui acord de pace cu Moscova.

Garanţiile de securitate vor fi probabil decise de partenerii noştri şi vor exista din ce în ce mai multe detalii, deoarece totul va fi aşternut pe hârtie şi oficializat (...) în termen de o săptămână până la zece zile”, a declarat Zelenski la conferinţa de presă organizată după întâlnirile sale.

 "Este important ca Statele Unite să transmită un semnal clar că vor face parte dintre ţările care vor asista, coordona şi vor fi, de asemenea, participanţi la garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cred că acesta este un pas mare înainte", a adăugat Zelenski, citat într-un comunicat al preşedinţiei.    

Chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia şi Ucraina, a declarat preşedintele ucrainean, mărturisind că a avut o discuţie lungă cu Trump despre teritorii şi a anunţat totodată un acord cu SUA privind achiziţia e drone.

Reacția Rusiei la discuțiile de la Casa Albă 

La rândul său, trimisul preşedintelui rus Vladimir Putin pentru investiţii, Kirill Dmitriev, a declarat că „azi a fost o zi importantă pentru democraţie, cu accent pe o pace durabilă şi nu pe un armistiţiu temporar”.

Kremlinul a anunţat că preşedinţii american Donald Trump şi rus, Vladimir Putin, au avut luni o convorbire telefonică de 40 de minute. Cei doi preşedinţi au discutat despre posibilitatea creşterii nivelului de reprezentare în următoarea rundă de negocieri de pace cu Ucraina, potrivit Kremlinului. Consilierul prezidenţial pentru politică internaţională, Iuri Uşakov, nu a menţionat o viitoare întâlnire între liderul rus şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Trump încearcă să aranjeze o întâlnire între Zelenski și Putin

De asemenea, Trump a declarat că a început pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi respectiv Volodimir Zelenski.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu oaspeţi distinşi: preşedintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, preşedintele Emmanuel Macron al Franţei, preşedintele Alexander Stubb al Finlandei, prim-ministrul Giorgia Meloni al Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte la Casa Albă, care s-a încheiat cu o altă întâlnire în Biroul Oval.

În timpul întâlnirii, am discutat despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, garanţii care ar urma să fie furnizate de diferite ţări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte mulţumită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia/Ucraina”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„La finalul reuniunilor, l-am sunat pe preşedintele Putin şi am început pregătirile pentru o întâlnire, într-un loc care va fi stabilit ulterior, între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski.

După această întâlnire, vom avea o trilaterală, la care vor participa cei doi preşedinţi, plus eu însumi. Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un Război care durează de aproape patru ani. Vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff îşi coordonează activitatea cu Rusia şi Ucraina”, a mai scris Trump.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
mediafax.ro
image
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
fanatik.ro
image
Ucraina îi oferă lui Trump un contract de 100 de miliarde de dolari pentru armament, finanțat de Europa, în schimbul garanțiilor de securitate
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
digisport.ro
image
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Decizie privind seniorii cu pensie peste 3.000 de lei. Vor fi afectați de această schimbare fiscală
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Calendar 19 august: 1991 Puciul de la Moscova: Mihail Gorbaciov a fost arestat la domiciliu, în Crimeea jpeg
Calendar 19 august: 1991 - Puciul de la Moscova: Mihail Gorbaciov a fost arestat la domiciliu, în Crimeea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
Sângele apă nu se face! Ce omagiu discret și emoționant a adus Prințul Harry vineri, după ce Regele Charles a plecat de la eveniment

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?