Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin. Trump: „Pregătesc o trilaterală”. Kremlinul: „Zi importantă pentru democrație”

După întâlnirea cu liderul SUA, Donald Trump, și cu liderii europeni, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru orice fel de format pentru o întâlnire bilaterală cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului.

„Suntem pregătiţi pentru o întâlnire bilaterală cu Putin şi după aceea aşteptăm o întâlnire trilaterală” cu participarea lui Donald Trump, le-a transmis Zelenski reporterilor după discuţiile cu preşedintele SUA şi oficialii europeni de la Washington, scrie Agerpres.

El a insistat că Ucraina şi Rusia trebuie să se întâlnească fără condiţii preliminare şi a subliniat că nu este nevoie de o pauză în război, ci de o pace reală.

Zelenski a mai explicat că a discutat despre garanţiile de securitate cu Trump şi cu liderii europeni şi că a primit un semnal important din partea SUA privind faptul că va face parte din garanţiile de securitate şi va ajuta la coordonarea lor.

Aliaţii occidentali ai Kievului vor formaliza "în termen de zece zile" garanţiile de securitate pentru Ucraina pentru a preveni orice nou atac rus asupra acestei ţări în cazul unui acord de pace cu Moscova.

„Garanţiile de securitate vor fi probabil decise de partenerii noştri şi vor exista din ce în ce mai multe detalii, deoarece totul va fi aşternut pe hârtie şi oficializat (...) în termen de o săptămână până la zece zile”, a declarat Zelenski la conferinţa de presă organizată după întâlnirile sale.

"Este important ca Statele Unite să transmită un semnal clar că vor face parte dintre ţările care vor asista, coordona şi vor fi, de asemenea, participanţi la garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cred că acesta este un pas mare înainte", a adăugat Zelenski, citat într-un comunicat al preşedinţiei.

Chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia şi Ucraina, a declarat preşedintele ucrainean, mărturisind că a avut o discuţie lungă cu Trump despre teritorii şi a anunţat totodată un acord cu SUA privind achiziţia e drone.

Reacția Rusiei la discuțiile de la Casa Albă

La rândul său, trimisul preşedintelui rus Vladimir Putin pentru investiţii, Kirill Dmitriev, a declarat că „azi a fost o zi importantă pentru democraţie, cu accent pe o pace durabilă şi nu pe un armistiţiu temporar”.

Kremlinul a anunţat că preşedinţii american Donald Trump şi rus, Vladimir Putin, au avut luni o convorbire telefonică de 40 de minute. Cei doi preşedinţi au discutat despre posibilitatea creşterii nivelului de reprezentare în următoarea rundă de negocieri de pace cu Ucraina, potrivit Kremlinului. Consilierul prezidenţial pentru politică internaţională, Iuri Uşakov, nu a menţionat o viitoare întâlnire între liderul rus şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Trump încearcă să aranjeze o întâlnire între Zelenski și Putin

De asemenea, Trump a declarat că a început pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi respectiv Volodimir Zelenski.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu oaspeţi distinşi: preşedintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, preşedintele Emmanuel Macron al Franţei, preşedintele Alexander Stubb al Finlandei, prim-ministrul Giorgia Meloni al Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte la Casa Albă, care s-a încheiat cu o altă întâlnire în Biroul Oval.

În timpul întâlnirii, am discutat despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, garanţii care ar urma să fie furnizate de diferite ţări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte mulţumită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia/Ucraina”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„La finalul reuniunilor, l-am sunat pe preşedintele Putin şi am început pregătirile pentru o întâlnire, într-un loc care va fi stabilit ulterior, între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski.

După această întâlnire, vom avea o trilaterală, la care vor participa cei doi preşedinţi, plus eu însumi. Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un Război care durează de aproape patru ani. Vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff îşi coordonează activitatea cu Rusia şi Ucraina”, a mai scris Trump.