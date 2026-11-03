Sursă video: webcam Nepal

Un cetățean indian și-a pierdut viața, iar un turist neozeelandez și unul dintre piloți au fost răniți după ce două elicoptere s-au lovit în timp ce încercau să aterizeze la Pheriche, în Nepal.

Accidentul s-a produs marți dimineață, 3 noiembrie, în jurul orei 8:12, pe heliportul din Pheriche, localitate aflată în districtul Solukhumbu, la aproximativ 4.371 de metri altitudine. Zona este un punct de oprire frecventat de turiștii și alpiniștii care se îndreaptă spre Everest.

Victima a fost identificată drept Vasanth Kumar Balaramudu, un cetățean indian care călătorea cu un elicopter al companiei Fishtail Air. În urma coliziunii au fost răniți Shailesh Krishna Patel, un neozeelandez de origine indiană, și Rabindra Pradhan, pilotul aparatului Fishtail Air. Cei doi au fost transportați la Spitalul Nepal Mediciti din Kathmandu, notează kathmandupost.

Accidentul, surprins în direct

În accident au fost implicate două elicoptere de tip AS350. Unul, înmatriculat 9N-AOD și operat de Air Dynasty Heli Service, venea de la aeroportul Lukla și efectua un transport de marfă către un heliport din Solukhumbu. Celălalt, înmatriculat 9N-AJR și aparținând Fishtail Air, decolase din Gorakshep și avea la bord doi cetățeni străini.

Potrivit imaginilor video distribuite pe rețelele sociale, elicopterul Fishtail Air a coborât rapid, deși personalul aflat la sol ar fi încercat să avertizeze echipajul.

În timp ce se apropia de heliport, aparatul s-a intersectat cu elicopterul Air Dynasty, care venea din direcția opusă pentru aterizare. Palele rotorului acestuia au lovit geamurile compartimentului pasagerilor din celălalt elicopter. În acel moment, ambele aparate se aflau la numai doi-trei metri deasupra solului.

Cauza posibilă - comunicarea defectuoasă între piloţi

Cauza coliziunii nu a fost stabilită. Mukesh Dangol, directorul general al Autorității Aviației Civile din Nepal, a declarat că primele informații indică o posibilă problemă de comunicare între piloți. Pheriche se află în afara ariei de acoperire a turnului de control al aeroportului Lukla, astfel că echipajele trebuie să țină legătura direct pentru a-și coordona zborurile și aterizările.

„Primele informații sugerează o comunicare defectuoasă între piloți, deoarece zona nu este acoperită de turnul de control al traficului aerian al aeroportului Lukla, iar piloții trebuie să comunice între ei”, a declarat Mukesh Dangol. „Înregistrăm declarația pilotului rănit”, a mai precizat el.

Accidentul readuce în atenție riscurile zborurilor cu elicopterul în regiunea Everestului, deoarece tragedii aviatice în care au fost implicate licoptere au mai avut loc în această zonă.

În iulie 2023, un elicopter Manang Air s-a prăbușit în zona Lamajura, tot în districtul Solukhumbu. Toate cele șase persoane aflate la bord au murit: cinci turiști mexicani din aceeași familie - doi bărbați și trei femei - și pilotul nepalez Chet Bahadur Gurung. Aparatul, de tip AS350 B3e, se întorcea la Kathmandu după un zbor turistic în regiunea Everestului.

Zborurile turistice, în conflict cu interesele comunităților locale

Coliziunea de marți s-a produs într-o regiune în care numărul tot mai mare de zboruri cu elicopterul a generat tensiuni între companiile aeriene și comunitățile locale. Locuitorii susțin că traficul aerian a ajuns la un nivel care amenință ecosistemul fragil al Parcului Național Sagarmatha și liniștea zonei, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO.

La 12 decembrie 2025, administrația locală și conducerea parcului în care se află Muntele Everest au anunțat restricții pentru zborurile turistice deasupra ariei protejate. Măsurile, programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, exceptau operațiunile de salvare.

Ulterior, grupuri locale de tineri au publicat fotografii în care membrii lor apăreau plantând steaguri și revendicând heliporturi și alte locuri folosite frecvent de elicoptere. Au fost lansate și amenințări indirecte la adresa companiilor care operează în zonă.

Localnicii reclamă că zgomotul elicopterelor care zboară la joasă înălțime afectează atât școlile și instituțiile din regiune, cât și animalele sălbatice, care depind de un mediu natural cât mai puțin perturbat.

În plus, comunitățile acuză operatorii că preiau cu elicopterele turiștii care se întorc de pe traseele montane, reducând astfel locurile de muncă disponibile pentru localnici. Drumeția până la tabăra de bază Everest durează, în mod obișnuit, aproximativ 14 zile.

Industria turistică avertizează însă că interzicerea zborurilor de agrement ar putea afecta turismul de lux din Nepal. Pentru călătorii care își permit un astfel de serviciu, dar nu au timpul necesar unei drumeții de două săptămâni, turul aerian deasupra Everestului reprezintă o alternativă la ascensiunea pe jos.