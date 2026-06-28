Tragedie în Arabia Saudită: 14 oameni au murit după prăbușirea unui elicopter al gigantului petrolier Saudi Aramco

Paisprezece cetățeni saudiți au murit după ce un elicopter aparținând gigantului petrolier Saudi Aramco s-a prăbușit duminică în orașul Ras Tanura, situat pe coasta de est a Arabiei Saudite, în apropierea Strâmtorii Hormuz.

Potrivit Reuters, care citează agenția oficială de presă saudită, accidentul s-a produs în jurul orei 6:00, ora locală. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii despre circumstanțele prăbușirii.

Agenția de presă saudită a anunțat că toate cele 14 persoane aflate la bord și-au pierdut viața și că autoritățile competente au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului.

Compania Saudi Aramco nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentul.

Accidentul are loc după reluarea exporturilor de petrol

Reuters notează că accidentul s-a produs la două zile după reluarea exporturilor de țiței prin terminalul petrolier Ras Tanura, suspendate timp de aproape patru luni.

Reluarea operațiunilor a avut loc în contextul în care statele producătoare din Orientul Mijlociu și-au majorat producția și exporturile de petrol și gaze. Potrivit Reuters, această decizie a fost luată înaintea acordului interimar, care a dus la încetarea conflictului dintre Statele Unite și Iran.