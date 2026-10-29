Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite după ce un elicopter militar italian s-a prăbușit joi în Bosnia și Herțegovina, în satul Gorice, din districtul Brčko. Aeronava participa la misiunea europeană de menținere a păcii din regiune, potrivit agenției italiene de presă ANSA.

Imaginile difuzate de presa locală arată elicopterul militar de transport răsturnat la sol și grav avariat. Primarul orașului Brčko a confirmat că sunt victime, iar un oficial al misiunii EUFOR a confirmat accidentul fără să ofere detalii privind bilanțul.

Foto: X/@brane_mija64426

Reacția premierului Italiei

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj de condoleanțe după tragedie, exprimându-și solidaritatea cu victimele, familiile acestora și militarii implicați în misiunea internațională.

„Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile acestora şi toţi cei care, angajaţi în misiunea de promovare a păcii şi stabilităţii în regiune, trec prin momente grele”, a scris Giorgia Meloni pe platforma X. Șefa Guvernului italian a mai transmis solidaritatea sa și a Executivului de la Roma.

Mesaj de solidaritate din partea MApN

Ministerul Apărării Naționale din România a transmis condoleanțe Forțelor Armate Italiene, în urma accidentului aviatic în care militari aflați într-o misiune și-au pierdut viața.

„Acest eveniment dureros ne reamintește de riscurile și responsabilitățile asumate de militarii care participă la operațiuni internaționale pentru menținerea păcii și securității”, a transmis MApN.

Armata României și-a exprimat solidaritatea cu militarii italieni, alături de care participă la operațiunea EUFOR ALTHEA, și a transmis un mesaj de compasiune familiilor îndoliate și colegilor celor care au murit.

Elicopterul participa la operațiunea EUFOR ALTHEA

Aeronava italiană era detașată în cadrul operațiunii EUFOR ALTHEA, misiunea Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina. Aceasta are rolul de a supraveghea punerea în aplicare a Acordului de pace de la Dayton, care a pus capăt războiului din Bosnia, în anii ’90.

Deocamdată, nu au fost comunicate public detalii privind cauzele prăbușirii.