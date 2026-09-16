Trei persoane au murit după ce un elicopter de știri s-a prăbușit marți seară în cartierul Chatsworth din Los Angeles, în apropierea locului unde avusese loc anterior un accident mortal între un autobuz Metro și un SUV.

Foto: Captură youtube.com/@abc7NY

Potrivit Departamentului de Pompieri din Los Angeles (LAFD), accidentul s-a produs cu puțin înainte de ora 19:00, aproape de locului accidentului mortal în care a fost implicat autobuzul, între două clădiri comerciale de pe Mason Avenue. În urma impactului, elicopterul a luat foc, iar incendiul s-a extins la mai multe vehicule parcate și la containere aflate în zonă, relatează CBS News și ABC News.

Autoritățile au confirmat decesul a trei persoane, în timp ce o a patra victimă a fost transportată la spital.

„Avem totuși un pacient confirmat care părea să fie în afara elicopterului când acesta s-a prăbușit. Acea persoană a fost declarată decedată la fața locului. În acest moment, nu am confirmat câte victime sau câte persoane se aflau în elicopter", a declarat căpitanul LAFD Branden Silverman.

Elicopterul a fost distrus aproape complet, iar anchetatorii încearcă să stabilească numărul exact al persoanelor aflate la bord și identitatea operatorului media căruia îi aparținea aeronava.

Investigația este coordonată de Federal Aviation Administration (FAA) și National Transportation Safety Board (NTSB), cu sprijinul poliției din Los Angeles.

Karen Bass, primarul orașului Los Angeles, și-a exprimat condoleanțele după tragedie:

"Sunt absolut devastat de pierderea de vieți în Chatsworth în seara asta. Inima mea este alături de familiile și cei dragi ai celor pe care i-am pierdut în tragicul accident de autobuz și accidentul de elicopter. Sunt recunoscător echipelor City care au răspuns atât de repede".

Amintim că, în aprilie 2025, un elicopter s-a prăbușit în râul Hudson din Statele Unite. La bord se aflau și copii. Șase persoane au murit în urma accidentului.

În august 2026, doi soldați americani au muri după ce un elicopter militar de atac s-a prăbușit în apropierea orașului Salado, în centrul statului Texas.