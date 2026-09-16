 Trei oameni au murit după ce un elicopter de știri s-a prăbușit în Los Angeles, în apropierea locului unui accident rutier mortal | adevarul.ro
search
Miercuri, 16 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Trei oameni au murit după ce un elicopter de știri s-a prăbușit în Los Angeles, în apropierea locului unui accident rutier mortal

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Trei persoane au murit după ce un elicopter de știri s-a prăbușit marți seară în cartierul Chatsworth din Los Angeles, în apropierea locului unde avusese loc anterior un accident mortal între un autobuz Metro și un SUV.

image
Foto: Captură youtube.com/@abc7NY

Potrivit Departamentului de Pompieri din Los Angeles (LAFD), accidentul s-a produs cu puțin înainte de ora 19:00, aproape de locului accidentului mortal în care a fost implicat autobuzul, între două clădiri comerciale de pe Mason Avenue. În urma impactului, elicopterul a luat foc, iar incendiul s-a extins la mai multe vehicule parcate și la containere aflate în zonă, relatează CBS News și ABC News.

Autoritățile au confirmat decesul a trei persoane, în timp ce o a patra victimă a fost transportată la spital.

„Avem totuși un pacient confirmat care părea să fie în afara elicopterului când acesta s-a prăbușit. Acea persoană a fost declarată decedată la fața locului. În acest moment, nu am confirmat câte victime sau câte persoane se aflau în elicopter", a declarat căpitanul LAFD Branden Silverman.

Elicopterul a fost distrus aproape complet, iar anchetatorii încearcă să stabilească numărul exact al persoanelor aflate la bord și identitatea operatorului media căruia îi aparținea aeronava.

Investigația este coordonată de Federal Aviation Administration (FAA) și National Transportation Safety Board (NTSB), cu sprijinul poliției din Los Angeles.

Karen Bass, primarul orașului Los Angeles, și-a exprimat condoleanțele după tragedie:

"Sunt absolut devastat de pierderea de vieți în Chatsworth în seara asta. Inima mea este alături de familiile și cei dragi ai celor pe care i-am pierdut în tragicul accident de autobuz și accidentul de elicopter. Sunt recunoscător echipelor City care au răspuns atât de repede".  

Amintim că, în aprilie 2025, un elicopter s-a prăbușit în râul Hudson din Statele Unite. La bord se aflau și copii. Șase persoane au murit în urma accidentului.

În august 2026, doi soldați americani au muri după ce un elicopter militar de atac s-a prăbușit în apropierea orașului Salado, în centrul statului Texas.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
digi24.ro
image
Patru baruri din România au intrat în top 100 cele mai bune din Europa. Unul are și un muzeu al comunismului
stirileprotv.ro
image
Imaginile disperării. După protestul cu violențe din Piața Victoriei, oierii s-au culcat pe trotuare în fața Guvernului. Au adormit cu capul pe borduri, cu gândul la noua zi de proteste care îi așteaptă
gandul.ro
image
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, patronul CFR Cluj, afacere fabuloasă. Cum a ajuns proprietar peste o companie IT a statului. Firma, pierdută în condiții suspecte
fanatik.ro
image
Criza motorinei din SUA îl ajută pe Vladimir Putin: de ce problemele lui Donald Trump joacă în favoarea Moscovei
libertatea.ro
image
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
digi24.ro
image
Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
gsp.ro
image
Tavi Popescu, dus la Obregia după ce ar fi consumat gaz ilariant? Gigi Becali, reacție-fulger la TV
digisport.ro
image
Karpatia Horse Show 2026 pe Domeniul Cantacuzino: tradiție ecvestră și renașterea unui simbol arhitectural
click.ro
image
A fost ridicat de jandarmi liderul instigatorilor de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Stația de carburanți unde benzina a depășit 10 lei pe litru
observatornews.ro
image
Mădălina Apostol a rămas FĂRĂ CASA din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
cancan.ro
image
Analist economic: România riscă să retrogradeze la „junk”, în octombrie. Pensiile și salariile, în pericol
newsweek.ro
image
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
prosport.ro
image
Actul de care proprietarii apartamentelor construite înainte de 1990 au nevoie la vânzare. Verificarea care le poate da planurile peste cap
playtech.ro
image
S-a însurat la 21 de ani cu o femeie mai mare cu 10 ani și a dat lovitura în carieră. Încasează un salariu de 3.250.000 de euro
fanatik.ro
image
Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
ziare.com
image
Variantă-surpriză: Mirel Rădoi, patron și antrenor! "Taie, spânzură, fă cum vrei tu!"
digisport.ro
image
Spune adio alarmelor de la telefon! Cum să te trezești natural, la aceeași oră, în fiecare zi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Marilu Dobrescu din Australia. Influencerița a decorat-o într-un stil extravagant și nonconformist. Zici că este un adevărat muzeu / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 16 septembrie. Se întoarce roata pentru unele zodii! Apar bani când se așteaptă mai puțin, iar o veste schimbă planurile zilei
mediaflux.ro
image
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
gsp.ro
image
Ema Daniela Viziru vârstă. Câți ani are soția lui Lucian Viziru, celebrul actor din telenovelele românești
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Mesajul lui Mădălin Ionescu despre prieteni îi va pune pe mulți pe gânduri: „Hai să le spunem ziua și ora”
click.ro
image
Cum a apărut Bianca Drăgușanu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. A venit să-i aducă un ultim omagiu prietenei sale
click.ro
image
Zodiile care au parte de schimbări pe toate planurile, din 16 septembrie
click.ro
Cele mai frumoase femei ale secolului 20: Marilyn Monroe jpeg
Sexualitate pe faţă! Seara în care Marilyn Monroe a îmbrăcat cea mai strâmtă rochie. „Preşedintele o vrea aici, acum!"
okmagazine.ro
Cei trei mușchetari foto profimedia 0536821524 jpg
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților
okmagazine.ro
Tezaurul de la Corbridge (Marea Britanie), descoperit în 1911
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte”
image
Mesajul lui Mădălin Ionescu despre prieteni îi va pune pe mulți pe gânduri: „Hai să le spunem ziua și ora”

OK! Magazine

image
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților