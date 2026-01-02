Elon Musk a pierdut titlul de lider pe piaţa maşinilor electrice cu Tesla. Compania care l-a detronat a cucerit piaţa europeană

Maşinile Tesla ale lui Elon Musk au fost în cădere liberă în 2025. Compania sa a încheiat anul cu cea mai gravă scădere anuală a vânzărilor din istorie, pierzând poziția de lider mondial.

Tesla traversează un moment dificil, înregistrând cele mai slabe rezultate anuale din istoria companiei și pierzând titlul de cel mai mare vânzător mondial de vehicule electrice în favoarea companiei chineze BYD.

În ultimele trei luni din 2025, Tesla a vândut 418.227 de mașini, o scădere de 15,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar la nivel anual vânzările totale au scăzut cu 8,6%, marcând al doilea declin anual consecutiv.

BYD a cucerit piaţa din Europa

Extinderea BYD în Europa a fost rapidă și agresivă. Compania și-a mărit semnificativ prezența în țări precum Germania, Franța și Regatul Unit, unde a vândut 43.740 de automobile în primele 11 luni din 2025, aproape de șase ori mai multe decât în 2024, notează The Telegraph.

Aceasta reprezintă mai multe unități decât vânzările totale ale Tesla în Marea Britanie în aceeași perioadă, care au scăzut la 39.227 de unități.

Succesul BYD în Europa se datorează strategiei sale agresive: prețuri competitive, modele variate de automobile complet electrice și extinderea rețelelor de vânzări și service.

În plus, compania a atras atenția consumatorilor europeni cu tehnologie modernă și autonomie mare a bateriilor, ceea ce a făcut ca modelele BYD să fie atractive pe piețele occidentale.

Factorii care au afectat Tesla

Rezultatele slabe ale Tesla sunt explicate de mai mulți factori: eliminarea subvențiilor pentru vehicule electrice în SUA, introducerea unei taxe pe vehicule de lux în unele ţări europene pentru mașinile electrice și controversele legate de implicarea politică a lui Elon Musk, care au generat reacții negative în rândul clienţilor.

În plus, entuziasmul pentru vehiculele electrice tradiționale a scăzut, iar concurența chineză, în special BYD, a devenit tot mai agresivă.

Totuși, BYD se confruntă și ea cu provocări, inclusiv încetinirea creșterii după retragerea Berkshire Hathaway și eforturile guvernului chinez de a limita „războiul prețurilor” între producătorii auto locali.

Elon Musk mizează pe roboți și taxiuri autonome

În timp ce vânzările de automobile scad, Elon Musk continuă să pună accent pe software-ul de conducere autonomă, serviciul de robotaxi și roboții Optimus, pe care îi vede ca viitorul companiei.

Acționarii au aprobat un pachet salarial ambițios, care l-ar putea transforma pe Musk în primul trilionar din lume, dacă Tesla va vinde un milion de roboți și va pune pe șosele un milion de taxiuri autonome, ceea ce ar aduce companiei o valoare estimată de 8,5 trilioane de dolari.

Cu toate acestea, succesul viitor depinde de capacitatea Tesla de a recupera terenul pierdut pe piața automobilelor electrice și de modul în care va gestiona percepția publică afectată de implicarea politică a fondatorului său.