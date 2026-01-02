search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Elon Musk a pierdut titlul de lider pe piaţa maşinilor electrice cu Tesla. Compania care l-a detronat a cucerit piaţa europeană

0
0
Publicat:

Maşinile Tesla ale lui Elon Musk au fost în cădere liberă în 2025. Compania sa a încheiat anul cu cea mai gravă scădere anuală a vânzărilor din istorie, pierzând poziția de lider mondial.

Elon Musk a pierdut ttilul de lider pe piaţa automobilelor electrice, cu Tesla. FOTO: Profimedia
Elon Musk a pierdut ttilul de lider pe piaţa automobilelor electrice, cu Tesla. FOTO: Profimedia

Tesla traversează un moment dificil, înregistrând cele mai slabe rezultate anuale din istoria companiei și pierzând titlul de cel mai mare vânzător mondial de vehicule electrice în favoarea companiei chineze BYD. 

În ultimele trei luni din 2025, Tesla a vândut 418.227 de mașini, o scădere de 15,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, iar la nivel anual vânzările totale au scăzut cu 8,6%, marcând al doilea declin anual consecutiv.

BYD a cucerit piaţa din Europa

Extinderea BYD în Europa a fost rapidă și agresivă. Compania și-a mărit semnificativ prezența în țări precum Germania, Franța și Regatul Unit, unde a vândut 43.740 de automobile în primele 11 luni din 2025, aproape de șase ori mai multe decât în 2024, notează The Telegraph.

Aceasta reprezintă mai multe unități decât vânzările totale ale Tesla în Marea Britanie în aceeași perioadă, care au scăzut la 39.227 de unități.

Succesul BYD în Europa se datorează strategiei sale agresive: prețuri competitive, modele variate de automobile complet electrice și extinderea rețelelor de vânzări și service.

În plus, compania a atras atenția consumatorilor europeni cu tehnologie modernă și autonomie mare a bateriilor, ceea ce a făcut ca modelele BYD să fie atractive pe piețele occidentale.

Factorii care au afectat Tesla

Rezultatele slabe ale Tesla sunt explicate de mai mulți factori: eliminarea subvențiilor pentru vehicule electrice în SUA, introducerea unei taxe pe vehicule de lux în unele ţări europene pentru mașinile electrice și controversele legate de implicarea politică a lui Elon Musk, care au generat reacții negative în rândul clienţilor.

În plus, entuziasmul pentru vehiculele electrice tradiționale a scăzut, iar concurența chineză, în special BYD, a devenit tot mai agresivă.

Totuși, BYD se confruntă și ea  cu provocări, inclusiv încetinirea creșterii după retragerea Berkshire Hathaway și eforturile guvernului chinez de a limita „războiul prețurilor” între producătorii auto locali.

Elon Musk mizează pe roboți și taxiuri autonome

În timp ce vânzările de automobile scad, Elon Musk continuă să pună accent pe software-ul de conducere autonomă, serviciul de robotaxi și roboții Optimus, pe care îi vede ca viitorul companiei.

Acționarii au aprobat un pachet salarial ambițios, care l-ar putea transforma pe Musk în primul trilionar din lume, dacă Tesla va vinde un milion de roboți și va pune pe șosele un milion de taxiuri autonome, ceea ce ar aduce companiei o valoare estimată de 8,5 trilioane de dolari.

Cu toate acestea, succesul viitor depinde de capacitatea Tesla de a recupera terenul pierdut pe piața automobilelor electrice și de modul în care va gestiona percepția publică afectată de implicarea politică a fondatorului său.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare
stirileprotv.ro
image
Strat consistent de zăpadă în mai multe zone din țară. Prognoză de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Predomină ninsorile”
gandul.ro
image
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
mediafax.ro
image
Istvan Kovacs, scandal monstru în Emirate! Ce s-a întâmplat în prelungirile meciului, plus „carnaval” de cartonașe. Video
fanatik.ro
image
Viața secretă a lui Vladimir Putin: copii ascunși, neveste, amante și locuințe opulente
libertatea.ro
image
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
digi24.ro
image
Impactul cu România a șocat-o pe handbalista spaniolă: „Îmi pare rău că am avut astfel de gânduri”
gsp.ro
image
S-a aflat! Cine trăiește în palatul lui Vladimir Putin, despre care rușii susțin că a fost atacat de ucraineni
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
observatornews.ro
image
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
cancan.ro
image
Nepotul lui Țiriac, devastat! Se cunoștea cu prima victimă a incendiului din Elveția
prosport.ro
image
Construirea casei pe un teren donat. Cadrul legal şi ce se poate întâmpla dacă donaţia este atacată
playtech.ro
image
Donald Trump, invitat de lux la nunta lui Ilie Năstase: „A stat toată noaptea!”. De când datează prietenia dintre Nasty și actualul președinte al Americii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Martorii au avut dreptate! Au apărut imaginile: ce s-a întâmplat chiar înainte de izbucnirea incendiului din Elveția
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Pensionarii din România favorizaţi de noua lege a pensiilor. Cine are parte de beneficii nesperate și de...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Lovitură grea pentru bugetari! Se taie ZILELE LIBERE DE Bobotează, Sfântul Ion şi 24 Ianuarie
romaniatv.net
image
Scoală de șoferi gratis pentru tineri. Vezi cine beneficiază de măsură
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
portrait animal meditating practicing mindfulness digital art style jpg
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)
Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate