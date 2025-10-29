Economiști: Vânzările de mașini electrice Tesla, afectate substanțial în SUA de politica partizană a lui Elon Musk

Acţiunile politice controversate ale lui Elon Musk, CEO-ul Tesla, de la preluarea platformei Twitter (rebotezată ulterior X) în 2022, au afectat semnificativ vânzările companiei în Statele Unite, arată un raport al National Bureau of Economic Research realizat de economişti de la Universitatea Yale, transmite Reuters.

Conform analizei, vânzările Tesla în SUA ar fi fost cu 67% - 83% mai mari, echivalentul a 1 milion până la 1,26 milioane de vehicule suplimentare, între octombrie 2022 şi aprilie 2025, dacă nu ar fi existat ceea ce cercetătorii numesc ”efectul partizan Musk”.

Raportul arată că implicarea lui Musk în administraţia preşedintelui Donald Trump, inclusiv prin conducerea Department of Government Efficiency (DOGE), precum şi donaţiile sale politice de aproximativ 300 de milioane de dolari către candidaţi republicani, au îndepărtat o parte importantă a clientelei democrate, tradiţional pro-mediu şi favorabilă vehiculelor electrice, scrie News.

Pe fondul acestei schimbări, concurenţii Tesla au beneficiat de o creştere estimată între 17% şi 22% a vânzărilor de vehicule electrice şi hibride.

Studiul subliniază că ”efectul Musk” a afectat inclusiv progresele Californiei către obiectivul său de vehicule fără emisii, statul riscând să nu atingă ţintele stabilite pentru 2026 din cauza scăderii înmatriculărilor Tesla.

În trimestrul al treilea, înregistrările de maşini Tesla în California au scăzut cu 9,4%, iar cota de piaţă a companiei s-a redus la 46,2%.

Sentimentul faţă de marcă s-a ameliorat uşor recent, odată cu accentul pus de Musk pe dezvoltarea robotaxiurilor şi a roboţilor umanoizi, însă efectele reputaţionale ale implicării sale politice rămân semnificative. Tesla nu a oferit un comentariu oficial privind concluziile studiului.