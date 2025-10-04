Tesla, dată în judecată de părinții unei fete care a murit arsă într-un Cybertruck. Familia acuză că designul ușilor a făcut imposibilă ieșirea din mașina în flăcări

Părinții unei studente care a murit într-un accident cu un Tesla Cybertruck, anul trecut, dau în judecată compania de vehicule electrice a lui Elon Musk, susținând că designul electronic al ușilor camionetei a blocat-o pe fiica lor, Krysta Tsukahara, în vehiculul în flăcări, potrivit Fortune.

Procesul arată preocupările continue legate de siguranța sistemelor de uși ale Tesla. Chiar luna trecută, un bărbat și cei doi copii ai săi, în vârstă de 9 ani, au murit arși după ce Tesla lor s-a izbit de un copac și nu au putut deschide ușile, în ciuda faptului că o persoană le-a sărit în ajutor cu un extinctor.

Krysta Tsukahara, în vârstă de 19 ani, a murit în noiembrie 2024. Tânăra, studentă la Savannah College of Art and Design din Georgia, se întorsese acasă pentru vacanța de Ziua Recunoștinței, când Cybertruck-ul în care se afla s-a izbit de un copac, în Piedmont, California, și a luat foc.

Tânăra a fost una dintre cele trei persoane care au murit în accident. Șoferul, Soren Dixon, în vârstă de 19 ani, și un alt pasager, Jack Nelson, în vârstă de 20 de ani, sunt celelalte două victime ale tragediei. Un al patrulea pasager a fost salvat după ce un martor a reușit să spargă geamul vehiculului cu o ramură de copac.

În procesul intentat la Curtea Superioară din Alameda County pentru ucidere din culpă, intentat, Carl și Noelle Tsukahara, părinții fetei, susțin că fiica lor a supraviețuit coliziunii inițiale doar cu răni ușoare, dar a murit din cauza inhalării de fum și a arsurilor după ce a rămas blocată în interiorul vehiculului.

Famila fetei cere daune (nespecificate) gigantului auto.

„Cum poți lansa o mașină care nu este sigură în atât de multe feluri?”

Potrivit acuzațiilor părinților, Cybertruck-ul „nu avea un mecanism manual de deschidere a ușilor funcțional, accesibil și vizibil, un sistem de siguranță sau alt sistem redundant pentru ieșirea de urgență”.

„Această companie valorează un trilion de dolari – cum poți lansa o mașină care nu este sigură în atât de multe feluri?”, a declarat Carl Tsukahara.

Potrivit dosarului, sistemul electronic de uși al Tesla se bazează pe o baterie de 12 volți care se poate defecta în timpul accidentelor, lăsând ocupanții în imposibilitatea de a deschide ușile electronic. Deși Cybertruck include dispozitive manuale de deschidere a ușilor, dispozitivele de deschidere a ușilor din spate sunt amplasate sub un covoraș de cauciuc în buzunarul de depozitare al ușii și necesită ca ocupanții să scoată covorașul, să tragă un cablu mecanic de deschidere înainte și apoi să împingă ușa pentru a o deschide.

Site-ul web al Tesla are o pagină întreagă despre cum se deschid ușile Cybertruck atunci când mașina nu are energie electrică.

Părinții fetei vor să demonstreze în instanță că aceste dispozitive manuale de deschidere sunt dificil de localizat și de utilizat, mai ales în situații de urgență.

„Este pur și simplu o poveste de groază. Tesla știe că s-a întâmplat și că se va întâmpla din nou, dar nu face nimic altceva decât să vândă mașini cu un sistem care prinde oamenii în capcană și nu oferă nicio posibilitate de ieșire”, a declarat Roger Dreyer, avocatul familiei Tsukahara, pentru San Francisco Chronicle.

În septembrie, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier a lansat o anchetă privind vehiculele Tesla Model Y 2021, după ce a primit rapoarte potrivit cărora mânerele electronice ale ușilor nu mai funcționau, blocând copiii în interior. Ancheta vizează aproximativ 174.300 de vehicule și vine în urma plângerilor în care părinții au fost nevoiți să spargă geamurile pentru a-și elibera copiii din vehicule după ce sistemele electronice ale ușilor au cedat.

Pe lângă accidentul din Piedmont, problemele legate de designul ușilor Tesla au fost asociate cu multiple alte incidente.

Bloomberg News a documentat o serie de cazuri în care ocupanții vehiculelor Tesla au fost răniți sau uciși după ce nu au putut deschide ușile în urma unei întreruperi de curent, în special după accidente. Baza de date NHTSA conține peste 140 de reclamații ale consumatorilor din 2018 legate de blocarea, nefuncționarea sau alte defecțiuni ale ușilor Tesla.

De la lansarea sa pe piață, Cybertruck s-a confruntat cu provocări importante. Compania Tesla a avut cel puțin opt rechemări pentru acest vehicul, inclusiv o rechemare în martie care a afectat fiecare Cybertruck livrat până în februarie 2025 din cauza problemelor cu adezivul care a dus la desprinderea panourilor caroseriei. Numărul mașinilor rechemate de producător a fost de aproximativ 46.000

Designerul șef al Tesla, Franz von Holzhausen, a declarat în septembrie că producătorul lucrează la combinarea sistemelor electronice și manuale de deschidere a ușilor într-un singur mecanism, pentru a le face mai intuitive în situații de urgență.

În vara anului 2024, un juriu din Florida a acordat peste 240 de milioane de dolari victimelor unui accident mortal din 2019 în care a fost implicat sistemul Autopilot al Tesla. Compania a soluționat, de asemenea, un proces separat intentat de rudele unui bărbat care a murit într-un accident din 2016, după ce nu a reușit să scape dintr-un Tesla în flăcări, potrivit Fortune.