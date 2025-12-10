search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Elon Musk spune că UE ar trebui să fie condusă de un organism ales direct: Comisia Europeană ar trebui desființată

Publicat:

Miliardarul american Elon Musk a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că Uniunea Europeană ar trebui să renunțe la actualul său executiv, Comisia Europeană, în favoarea unui organism ales, iar conducerea UE să fie aleasă direct.

Musk a făcut declarații dure la adresa UE și Comisiei Europene. FOTO Profimedia
Musk a făcut declarații dure la adresa UE și Comisiei Europene. FOTO Profimedia

„Comisia UE ar trebui desființată în favoarea unui organism ales, iar președintele UE ar trebui să fie ales direct. Sistemul actual înseamnă dominația birocrației, nu democrație”, a scris Elon Musk pe contul său de pe platforma X, al cărei patron este.

Anterior, Elon Musk a vorbit de abolirea Uniunii Europene

Miliardarul american reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media.

„Uniunea Europeană ar trebui să fie abolită şi suveranitatea ar trebui să se întoarcă la ţările individuale, astfel încât guvernele să îşi poată reprezenta mai bine popoarele. Birocraţia UE sufocă încet Europa până la moarte”, a postat, atunci, Musk pe X.

A doua zi, el a continuat să posteze comentarii ostile la adresa „birocraţiei tiranice care oprimă oamenii în Europa”. De asemenea, Musk a redistribuit comentariul unui utilizator conform căruia UE este „Al Patrulea Reich” şi a postat o imagine a drapelului UE sub a cărui margine ce se ridică apare drapelul Germaniei naziste, cu simbolul svasticii în centru.

Comisia Europeană a aplicat vineri o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligaţiilor sale în materie de transparenţă, în temeiul legii europene privind serviciile digitale (DSA).

Încălcările au inclus și conceperea înşelătoare a „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparenţă a registrului său de publicitate şi neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice. Potrivit Bruxelles-ului, utilizarea de către X a “marcajului albastru” pentru “conturile verificate” induce în eroare utilizatorii. Acest lucru încalcă obligaţia care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înşelătoare în cadrul serviciilor lor.

Pe platforma X, oricine poate plăti pentru a obţine statutul “verificat” fără ca societatea să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticităţii conturilor şi a conţinutului cu care interacţionează. Această înşelătorie expune utilizatorii la înşelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identităţii, precum şi la alte forme de manipulare de către actori rău intenţionaţi.

De asemenea, executivul UE a precizat că registrul de publicitate al X nu îndeplineşte cerinţele de transparenţă şi accesibilitate prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale.

În plus, reţeaua X nu îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei.

