Video Explozia unei rachete SpaceX a pus în pericol 3 avioane cu pasageri: decizia pe care au luat-o piloții

Explozia unei rachete SpaceX, companie fondată de Elon Musk, din 16 ianuarie, a reprezentat un pericol mai mare pentru avioanele aflate în zbor decât se știa public.

Potrivit unei investigații realizate de Wall Street Journal, piloții unui zbor JetBlue care se îndrepta spre Puerto Rico au primit de la controlul traficului aerian vestea că urmează să traverseze o zonă periculoasă.

Inițial, avionul a intrat într-un mod de așteptare pentru a rămâne în siguranță.

Riscul în acea seară de ianuarie venea de la o rachetă experimentală SpaceX care a explodat la câteva minute după lansare. Piloții JetBlue, poziționați la nord de San Juan, au trebuit să decidă: să continue călătoria printr-un posibil câmp de resturi de rachetă sau să riște să rămână fără combustibil deasupra apei.

Două alte avioane, unul operat de Iberia Airlines și un jet privat, s-au aflat într-o situație similară. Ele au declarat urgențe de combustibil și au traversat zona temporar restricționată, arată documentele Administrației Federale a Aviației (FAA).

Toate cele trei zboruri, care transportau în total aproximativ 450 de persoane, au aterizat în siguranță.

Explozia rachetei SpaceX a răspândit resturi în regiunea Caraibelor timp de aproximativ 50 de minute. O bucată care lovea un avion în zbor putea avea consecințe catastrofale: daune grave ale aeronavelor și victime.

Musk a postat ulterior: „Succesul este incert, dar distracția este garantată!”

Riscul pentru aviație ar putea crește o dată cu numărul lansărilor SpaceX

Un purtător de cuvânt JetBlue a declarat că toate zborurile companiei au evitat zonele cu resturi. Iberia a spus că zborul său a trecut „după ce resturile căzuseră deja, deci nu a existat risc de siguranță.”

Explozia Starship a crescut volumul de muncă al controlorilor de trafic aerian și a creat un „potențial risc extrem de siguranță”, iar două avioane s-au apropiat prea mult, necesitând intervenții.

SpaceX nu a alertat imediat FAA prin linia oficială, iar zonele de restricție au fost activate cu întârziere. Incidentul a alarmat industria aeriană și guvernul SUA, iar FAA a constituit un panel pentru reevaluarea riscurilor, care a fost suspendat în august.

Riscul pentru aviație ar putea crește odată cu numărul mai mare de lansări SpaceX, preconizate la 200–400 anual.

SpaceX, condusă de Elon Musk, vrea să folosească Starship pentru multe dintre aceste zboruri. Racheta, înaltă de peste 121 de metri, este cea mai puternică dezvoltată vreodată. Testele implică lansare peste Golful Mexic, zbor spațial și aterizare în Oceanul Indian.

SpaceX, după ce a realizat 11 misiuni Starship, plănuiește viitoare zboruri peste Florida, Mexic și rutele aeriene din Atlanticul de Nord.

Testele implică riscuri de explozie, aproximativ o treime dintre rachetele lansate din anul 2000 au eșuat la primul zbor, însă compania folosește aceste incidente pentru a colecta date și a îmbunătăți vehiculul.

FAA a creat zone temporare de restricție numite „debris response areas” pentru a proteja traficul aerian. Zonele pentru lansarea din ianuarie acopereau doar spațiul aerian SUA, lăsând un gol în spațiul internațional.

După explozia din ianuarie, căpitanul Jason Ambrosi a cerut mai bună comunicare între FAA, piloți și companii pentru a gestiona lansările de rachete, incluzând combustibil suplimentar și rute alternative.

Resturi din Starship au ajuns pe insulele Turks & Caicos, dar SpaceX susține că măsurile înainte de lansare au protejat publicul. Compania colaborează cu FAA pentru monitorizarea în timp real a vehiculelor și a potențialelor zone cu resturi.

Starship a fost relansat pe 6 martie, cu impact redus asupra aviației. Până în mai, FAA identificase riscuri mari, iar suspendarea revizuirii în august a surprins panelul. SpaceX a realizat trei lansări ulterioare, menținând traiectoria planificată.

La începutul anului viitor, va lansa o versiune mai puternică, care „ar putea avea probleme inițiale” din cauza reproiectării radicale.