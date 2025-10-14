Tesla se află din nou în vizorul anchetatorilor. „Suntem toți cobai în lumea reală”

Autoritățile federale de siguranță investighează din nou modul de conducere autonomă al Tesla, cea mai recentă anchetă într-un șir aparent nesfârșit de investigații privind siguranța acestei tehnologii.

Săptămâna trecută, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a anunțat cel puțin a șasea investigație privind vehiculele Tesla care utilizează funcția companiei „Full Self Driving” (FSD) sau alte caracteristici de asistență pentru șofer. Această anchetă acoperă zeci de incidente periculoase de condus, inclusiv trecerea pe roșu, circulația pe banda greșită și trei accidente care s-au soldat cu cinci răniți, relatează CNN.

Însă există relativ puțin pe care NHTSA sau orice alt regulator federal îl poate face pentru a reglementa noile funcții pe care Tesla le introduce în cadrul planurilor sale ambițioase de a umple țara cu mașini autonome și „robotaxi-uri”.

Asta pentru că nu este treaba unui regulator să aprobe tehnologia – ci doar să intervină dacă aceasta provoacă probleme. Legile americane nu sunt echipate să gestioneze ambițiile rapide ale CEO-ului Elon Musk, iar Washingtonul nu pare grăbit să reglementeze compania sa.

NHTSA a avut deja mai multe anchete privind tehnologia de conducere autonomă a Tesla, inclusiv incidente care s-au soldat cu accidente mortale, atât pentru FSD, cât și pentru funcția de asistență mai puțin avansată numită „Autopilot”. Dar multe dintre aceste investigații au început acum câțiva ani și sunt încă în desfășurare, chiar dacă tot mai multe Tesla cu FSD și Autopilot ajung pe drumurile americane.

„Eu îi spun jocul de tip «bătăi cu ciocanul pe șoareci» al reglementărilor”, a spus Bryant Walker Smith, profesor de drept și inginerie și cercetător afiliat la Centrul pentru Internet și Societate din cadrul Facultății de Drept Stanford. „Acest proces durează foarte mult. Este primul pas din mai mulți pași necesari pentru un recall real. Este un proces de reglementare care nu este neapărat bine aliniat cu ritmul tehnologic.”

„Cobai în lumea reală”

Tesla nu este un caz unic. În ciuda a ceea ce cred majoritatea șoferilor despre siguranța mașinilor noi pe care le cumpără, o mare parte din reglementare are loc abia după ce mașinile sunt deja pe drum.

Statele Unite au ceea ce se numește un regim de auto-certificare. NHTSA stabilește standarde specifice, iar producătorii auto se auto-certifică, adică „promit că vehiculele sau sistemele lor respectă aceste standarde specifice”, explică Smith.

Dar „dacă nu există un standard specific pentru o anumită tehnologie, atunci nu există nimic de auto-certificat. Iar NHTSA nu are standarde specifice pentru performanța multor sisteme avansate de asistență pentru șoferi”, a adăugat el.

Smith a subliniat însă că problema nu este doar la mașinile cu funcții de asistență pentru șofer, ci la toate mașinile de pe drumuri. „Suntem toți niște cobai în lumea reală, în experimentul de un secol care introduce vehicule de două tone care circulă cu viteze mai mari decât putem înțelege”, a spus el.

Reglementările de siguranță sunt limitate

NHTSA ar putea stabili standarde de siguranță mai stricte pentru vehicule, spune Smith. Dar capacitatea sa de a testa vehiculele și funcțiile înainte ca acestea să fie permise pe drum este limitată de lege și reglementări.

Pentru ca agenția să aibă autoritatea de a aproba sau respinge un vehicul sau o funcție înainte de a fi introdusă în circulație, așa cum face Administrația Federală a Aviației (FAA) cu aeronavele comerciale, ar fi necesar ca Congresul să modifice legea.

Smith spune că această schimbare nu se va întâmpla prea curând. Pe lângă puterea industriei auto, americanii au devenit obișnuiți cu cele zeci de mii de decese rutiere în fiecare an. El spune că oamenii sunt mai predispuși să dea vina pe șoferi decât să ceară reglementări mai stricte.

„Acest tip de aprobare se aplică lucrurilor înspăimântătoare, cum ar fi centralele nucleare, avioanele, tunsorile sau ofertele inițiale de acțiuni”, a spus el.

Ambiții tot mai mari pentru conducere autonomă

Musk pariază viitorul Tesla pe tehnologia de conducere autonomă. Dar, în ciuda denumirilor precum „full self-driving” și „autopilot”, compania recunoaște că proprietarii care utilizează aceste funcții trebuie să fie în spatele volanului, gata să preia controlul.

Totuși, Tesla începe să plănuiască oferirea unei mașini complet autonome, fără niciun om la volan.

Compania a lansat anul acesta în Austin, Texas, mult-așteptatul său serviciu de robotaxi, deși, după ce a început cu un angajat Tesla pe scaunul din dreapta față, autoritățile locale au cerut ca angajatul să se mute pe scaunul șoferului. Musk promite însă că serviciul va avea în curând niciun angajat la volan, precum și un adevărat „Cybercab” complet autonom, fără frână, accelerație sau volan.

Tesla nu a răspuns solicitării CNN pentru comentarii. Compania a susținut că mașinile sale cu tehnologie de conducere autonomă sunt mai sigure decât șoferii umani.

Experții în siguranță spun însă că Tesla nu a produs datele necesare pentru a demonstra acest lucru. Și chiar și un șofer aflat la volanul unei mașini cu FSD prezintă un risc.

„Există o mare, mare îngrijorare că oamenii, pur și simplu ca o chestiune de psihologie și fiziologie, își vor pierde atenția dacă nu fac altceva decât să privească, în timp ce mașinile lor fac tot restul”, a spus Smith.