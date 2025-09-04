search
Confruntarea mașinilor electrice. BYD vs. Tesla. Bătălia pentru supremația pe piața globală

Publicat:

Competiția în sectorul auto, în special pe segmentul electric, s-a intensificat puternic anul acesta. Piața din China, care reprezintă peste o treime din cea mondială, dar peste jumătate din cea a automobilelor electrice, a devenit un teren major al înfruntărilor între brandurile puternice ale lumii.

Mașină BYD roșie
BYD a redus prețurile cu 30% în primăvară. Foto arhivă

Potrivit unor estimări ale grupului financiar Nomura, prețul mașinilor în China a scăzut cu 19% în ultimii doi ani, până în primăvară, trend care s-a accentuat în ultimele două trimestre, după acțiunile gigantului tehnologic BYD.

Scăderile de prețuri operate de BYD în martie, unele ajungând la 30%, au însemnat o undă de șoc pentru competitorii locali și cei străini. Unele companii au venit cu replica proprie, altele, precum Tesla, au preferat să aștepte, plătind prețul prin vânzările nerealizate. Presiunea, însă, nu a putut fi ignorată, împingând spre acțiune. Recent, Tesla a decis să coboare prețul pentru o versiune a modelului 3 în China cu 3,7%.

Războiul pentru cotă de piață „mușcă” din profiturile companiilor, așa cum o arată și rezultatele recente ale BYD. Profitul companiei în trimestrul al doilea, de 6,4 miliarde de yuani (0,89 miliarde de dolari) a fost cu 30% sub cel raportat acum un an în perioada similară, aprilie-iunie. Veniturile au crescut cu 14%, la 201 miliarde de yuani. Marja de profit de doar 3,2% indică nivelul ridicat al competiției, în timp ce pe ultimele 12 luni, marja de profit net ajunge la 4,9%.

Este, totuși, mai bine decât în cazul Mercedes-Benz, cu 2,7% marjă în ultimul trimestru, deși valoarea pe ultimele 12 luni este una similară, de 4,9%. Cu toate dificultățile, la nivel global Tesla stă mai bine la marja de profitabilitate, cu 5,2% trimestrial și 6,2% anual. În orice caz, aceste cifre sunt o imagine a trecutului și sunt amenințate de trendurile curente, subliniază analistul XTB România, Claudiu Cazacu.

Taxele vamale aduc comenzi sub așteptări pentru Tesla

Lansarea Tesla în India a fost sub așteptări: doar 600 de comenzi pentru modelele sale, efect al taxelor vamale ridicate și al tensiunilor dintre cele două țări. În California cota de piață a Tesla pentru vehiculele electrice a scăzut la 52,5%, iar vânzările au plonjat cu 12% față de anul anterior, și aceasta înaintea unor procese care ar putea chiar pune pauză la vânzările firmei.

Tesla a vândut 67.886 de vehicule fabricate în China în iulie, în scădere cu 5,2% față de iunie și 8,4% față de iulie 2024. Fabrica din Shanghai produce modelul 3 sedan și modelul Y. BYD a avut de asemenea o lună iulie slabă, dar a revenit pe creștere, e drept, marginală, de 0,1% în august față de anul anterior.

Pentru BYD, creșterea vânzărilor în afara granițelor Chinei a fost motorul ascensiunii. Rezultate foarte bune au fost înregistrate în Europa, în timp ce Tesla s-a aflat pe o pantă opusă.

Citește și: BYD și Tesla luptă pentru dominația globală în sectorul vehiculelor electrice

În Europa, incluzând Marea Britanie și țările EFTA, Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein, vânzările Tesla au scăzut cu 40% la 8.837 de unități în iulie, în timp ce BYD a performat spectaculos, cu un salt de 225% și vânzări de 13.503 automobile, punctează consultantul..

Frânarea rapidă a Tesla nu ține doar de intrarea agresivă pe piață a altor branduri, ci și de costurile colaterale ale pozițiilor publice ale lui Elon Musk. Rămâne de văzut în ce măsură retragerea din avanscena politică va permite relansarea vânzărilor, având în vedere concurența puternică a automobilelor chineze, dar și lipsa unor modele foarte proaspete. De altfel, cota de piață europeană a brandurilor din China a ajuns la un nivel record de 5%, susținută de o suită amplă de modele noi, tehnologie rapidă de încărcare și de prețuri competitive în ciuda taxelor vamale.

Gigantul chinez, poziție de forță în competiție

BYD, aflat pe locul 1 ca vânzări în China, are avantajul de a fi început ca dezvoltator de baterii, componentă esențială a vehiculelor electrice, și de a fi realizat ulterior o gamă largă de produse, de la vehicule de clasă compactă până la cele de lux sau chiar autobuze. Prin controlul unei mari părți a lanțului de aprovizionare, firma menține costurile reduse.

Producătorul se află într-o poziție de forță relativă, nu doar față de Tesla, ci și față de unii competitori europeni sau locali, dar acest aspect nu înseamnă că poate evita unele consecințe financiare ale strategiei de piață. Acțiunile sale au pierdut 8% luni în China, după anunțarea rezultatelor. Investitorii nu se arată prea răbdători cu strategia de setare a prețurilor care ar putea aduce, totuși, avantaje companiei pe termen lung.

De la începutul anului, avansul a fost ajustat la 21,8%. Față de Tesla, însă, parcursul de pe bursă este o realizare majoră. Reflectând tendința vânzărilor și preocupările generale, acțiunile Tesla au pierdut 12% anul acesta. Valoarea de piață a ambelor companii se apropie de 1 trilion, doar că moneda este dolarul pentru Tesla și yuan-ul pentru BYD, însemnând că valoarea de piață a Tesla este de fapt de peste 7,13 ori mai mare.

Unii investitori au păstrat un nivel de încredere ridicat în linii noi de business promovate cu entuziasm de CEO-ul Musk: taxiurile robot, stocarea de energie sau roboții umanoizi Optimus. Comunicarea publică pare a dori deplasarea atenției dinspre actualele dificultăți serioase din segmentul auto ”clasic” către direcții noi, profitabile și cu potențial de creștere, arată Claudiu Cazacu.

Totuși, tendințele curente ridică semne de întrebare referitoare la linia de business principală, și o compresie suplimentară a marjelor este de așteptat, în raport cu trimestrele similare din anul trecut. Va fi nevoie de anunțuri noi, substanțiale și credibile, pentru a restabili un apetit durabil pentru titlurile Tesla. Între timp, dincolo de volatilitatea curentă, profiturile BYD sunt așteptate să crească cu aproape jumătate anul viitor, ancorând evaluările pieței bursiere.

Economie

