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El Niño amenință recoltele de cafea, cacao și zahăr. Produsele care s-ar putea scumpi

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Fenomenul meteorologic El Niño se intensifică, iar Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a avertizat recent că acesta va deveni mai puternic în perioada august-octombrie. În acest context, mărfurile agricole au înregistrat în mod constant creșteri ale prețurilor.

FOTO: Pexels
FOTO: Pexels

El Nino apare în mod natural o dată la doi până la șapte ani și durează, de regulă, între nouă și 12 luni.

Fenomenul meteorologic duce, de obicei, la creșterea temperaturilor la nivel mondial, la secetă în regiuni precum Asia de Sud și Asia de Sud-Est, Australia și Africa de Sud, precum și la precipitații abundente în alte zone, inclusiv în regiunile sudice ale Americii de Sud și în Statele Unite.

Recent, OMM avertiza că El Nino va deveni un fenomen puternic în perioada august–octombrie 2026.

Mărfurile agricole au înregistrat în mod constant creșteri semnificative ale prețurilor în timpul episoadelor El Niño din trecut.

El Nino, deosebit de dăunător producției de cafea

Potrivit The Economic Times, fenomenul El Niño este deosebit de problematic pentru cafeaua robusta, deoarece aduce, de regulă, temperaturi mai ridicate și precipitații reduse în Vietnam, principalul producător mondial, și Indonezia, al treilea mare producător, începând de la jumătatea anului.

„Seceta din Vietnam și Indonezia ar putea reduce semnificativ randamentele culturilor de cafea robusta”, au declarat analiștii băncii americane Citi.

În cazul cafelei arabica, dintre care aproape jumătate este cultivată în Brazilia, impactul fenomenului El Niño este mai complex. Potrivit experților, El Nino ar putea avea inițial un efect pozitiv asupra recoltei pe care Brazilia o culege în prezent, deoarece temperaturile mai ridicate ar putea preveni înghețurile de iarnă periculoase.

Cu toate acestea, pe termen lung, El Nino ar aduce secetă și temperaturi ridicate în regiunile din Brazilia unde se cultivă cafea, în al patrulea trimestru, când următoarea recoltă se află în perioada de dezvoltare.

Acest lucru ar putea afecta producția din 2027.

Cum a fost afectată producția de cacao

Fiecare episod puternic de El Niño din ultimii 55 de ani a dus la reducerea producției de cacao, potrivit companiei de investiții WisdomTree. 

În timpul ultimului episod El Niño, care s-a desfășirat e la jumătatea anului 2023 până la jumătatea lui 2024, în Africa de Vest, principala regiune producătoare de cacao, recolta a fost afectată inițial de precipitațiile abudente. Acestea au făcut arborii de cacao vulnerabili la o boală fungică.

În 2024, Africa de Vest a fost lovită de temperaturi extrem de ridicate și de vânturi Harmattan neobișnuit de uscate și puternice, ceea ce a determinat arborii deja afectați de boală să-și piardă florile.

În 2024, prețurile la cacao aproape s-au triplat, depășind 12.000 de dolari pe tonă, după compromiterea recoltei din Africa de Vest.

Producția de zahăr

În cazul zahărului, El Niño aduce de obicei ploi abundente în Brazilia, ceea ce poate afecta recolta, în timp ce în India și Thailanda reduce precipitațiile din timpul musonului.

India estimează că musonul din 2026 va aduce cele mai scăzute precipitații din ultimii 11 ani, cu ploi la doar 90% din media perioadei iunie-septembrie.

Pe termen mai lung, însă, precipitațiile peste medie pe care El Niño le aduce de obicei în regiunile din Brazilia unde se cultivă trestie de zahăr ar putea contribui la o recoltă mai bună anul viitor.

Brazilia asigură aproximativ jumătate din exporturile mondiale de zahăr.

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