Incidentul de la bordul cursei Dubai - Tel Aviv a fost declarat oficial „atac terorist”. Copilotul ar fi avut interdicție de zbor în Oman pentru „opinii extremiste”

Parchetul din EAU a confirmat că incidentul de miercuri din timpul cursei Flydubai de la Dubai la Tel Aviv a fost un „atac terorist”. Copilotul care l-a atacat pe căpitanul indian în cabina de pilotaj avea interdicție de zbor în Oman.

Incidentul a fost calificat drept atac terorist. Foto: X@moymiz

Parchetul din Emiratele Arabe Unite a confirmat oficial sâmbătă, 3 octombrie, că incidentul de la bordul cursei FZ1073, a fost un „atac terorist”. Este vorba despre incidentul din avionul Flydubai care zbura de la Dubai spre Tel Aviv când copilotul l-a atacat pe pilot cu un topor de urgență, încercând să preia controlul aeronavei.

Procurorul general al EAU, Hamad Saif al Shamsi, a anunțat că ancheta continuă pentru stabilirea motivelor atacului, a circumstanțelor în care s-a produs și a eventualelor legături ale copilotului cu grupări teroriste. Autoritățile verifică în acest moment probele fizice și digitale strânse în cadrul investigației, notează Agerpres.

În timp ce anchetatorii Parchetului din Emiratele Arabe Unite încearcă să stabilească toate detaliile atacului, în presa internațională au apărut informații despre trecutul copilotului. Potrivit Reuters, acesta a fost identificat de o sursă familiarizată cu cazul drept Hammam al-Hammami, cetățean omanez.

Copilotul ar fi avut interdicție de zbor în Oman

Platforma saudită Al Arabiya a relatat că bărbatul primise interdicție de zbor în Oman după ce autoritățile ar fi descoperit că avea „opinii extremiste”. Informația provine de la o sursă și nu a fost confirmată oficial de autoritățile din Emiratele Arabe.

Potrivit aceleiași surse, copilotul ar fi părăsit Omanul după ce a fost îndepărtat de compania aeriană din această țară. Al Arabiya susține că acesta ar fi putut fi influențat de „idei extremiste” promovate de „grupări radicale” în perioada în care s-ar fi aflat în Siria, unde ar fi petrecut o perioadă de timp.

CNN a prezentat o altă variantă. O sursă diplomatică regională citată de postul american a afirmat că bărbatul ar fi fost scos dintr-un program de pregătire pentru piloți din cauza unor îngrijorări legate de opiniile sale radicale și că ulterior ar fi primit un alt post la Oman Air.

Potrivit CNN, copilotul s-a născut în Emiratele Arabe Unite, dintr-un tată omanez și o mamă siriană, și a locuit mai mulți ani în EAU. O sursă israeliană citată de postul american a declarat că acesta lucra pentru Flydubai de aproximativ opt luni și că înainte fusese angajat al Royal Air Maroc.

Compania Flydubai nu a oferit, însă, informații despre trecutul copilotului, transmiţând că este în desfăşurare o anchetă oficială, care va stabili circumstanțele incidentului.

Dacă informaţiile privind copilotul sunt adevărate, rămâne de clarificat și cum a ajuns acesta să opereze o cursă către Tel Aviv, în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice, iar ancheta va trebui să stabilească și cum a fost posibil ca bărbatul să ajungă ulterior să lucreze ca pilot pentru Flydubai, dacă acest antecedent era cunoscut.