 El Niño va aduce valuri de călduri și în octombrie, avertizează experții Organizației Meteorologice Mondiale | adevarul.ro
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El Niño va aduce valuri de călduri și în octombrie, avertizează experții Organizației Meteorologice Mondiale

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Organizația Meteorologică Mondială (OMM) avertizează că El Niño va continua să se intensifice și va deveni un fenomen puternic în perioada august–octombrie 2026.

FOTO: EPA-EFE
FOTO: EPA-EFE

El Niño este un fenomen climatic care apare în Oceanul Pacific tropical, atunci când apele de suprafață se încălzesc și se deplasează spre est, provocând schimbări majore ale vremii la nivel global.

Acesta poate aduce secetă în Australia și Indonezia, iar în vestul Americii de Sud provoacă ploi abundente și inundații. Fenomenul apare, de regulă, la fiecare doi până la șapte ani, durează aproximativ un an și alternează cu La Niña, faza opusă, caracterizată prin răcirea apelor din Pacific.

OMM transmite într-un comunicat că, în combinație cu temperaturile excepțional de ridicate ale oceanelor și cu probabilitatea apariției unei faze pozitive a Dipolului din Oceanul Indian, fenomenul El Niño este așteptat să influențeze vremea în numeroase regiuni ale lumii în lunile următoare.

„Comunitatea OMM își intensifică coordonarea, serviciile de informare climatică și sprijinul pentru sistemele de avertizare timpurie, pentru a ajuta guvernele, agențiile umanitare, sectoarele sensibile la climă – precum agricultura și sănătatea – și comunitățile vulnerabile să se pregătească pentru efectele potențiale”, afirmă organizația.

Așadar, OMM avertizează că El Nino va deveni un fenomen puternic în perioada august–octombrie 2026.

Prognozele bazate pe modele climatice elaborate de principalele centre meteorologice indică faptul că anomaliile sezoniere ale temperaturii la suprafața mării vor depăși 2,9°C în regiunile-cheie de monitorizare.

Secretarul general al ONU: „El Niño nu mai este doar la ușă”

Pe lângă intensificarea fenomenului El Niño, meteorologii prognozează și o fază pozitivă a Dipolului din Oceanul Indian. Împreună, cele două fenomene pot amplifica riscul de secetă, inundații și incendii de vegetație, în timp ce Atlanticul tropical va rămâne mai cald decât în mod normal.

„El Niño nu mai este doar la ușă – este deja în casă și ridică temperatura. Iar acesta este doar începutul. El Niño se intensifică și alimentează o planetă deja cuprinsă de valuri extreme de căldură, incendii devastatoare și mări cu temperaturi record. Combustibilii fosili întrețin această criză. Extinderea utilizării cărbunelui, petrolului și gazelor trebuie să înceteze.

Mai mulți combustibili fosili înseamnă un viitor și mai periculos. Dacă nu acționăm pentru a proteja oamenii și pentru a combate cauza principală a crizei, pericolele vor deveni și mai mortale. Perioada de probă s-a încheiat. Nu ne mai putem permite să așteptăm evenimentul principal”, a declarat secretarul general al ONU, António Guterres.

La rândul său, secretarul general al OMM, Celeste Saulo, a declarat că El Niño este unul dintre cele mai atent monitorizate fenomene climatice din lume, însă prognozele, de una singură, nu previn dezastrele.

„Acest El Niño, care se dezvoltă pe fondul unor temperaturi fără precedent ale oceanelor și al încălzirii globale, oferă guvernelor și comunităților o fereastră de oportunitate pentru a anticipa riscurile și a acționa înainte ca efectele să se producă.

„Super El Niño”. Oamenii de știință avertizează că fenomenul global ar putea ajunge la nivelul unui eveniment catastrofal

Deciziile pe care le luăm astăzi vor determina impactul pe care îl vom resimți mâine. OMM și statele membre sunt angajate să se asigure că informațiile climatice credibile și relevante ajung la cei care au cea mai mare nevoie de ele”, a spus Saulo.

Actualizarea sezonieră globală completează raportul amplu al OMM privind El Niño/La Niña, care urmează să fie publicat la începutul lunii septembrie. Documentul oferă o evaluare mai amplă a condițiilor climatice sezoniere, luând în calcul influența mai multor factori climatici, inclusiv Dipolul din Oceanul Indian și condițiile din Oceanul Atlantic, pe lângă El Niño.

Impactul fiecărui episod El Niño diferă în funcție de intensitate și de interacțiunea cu alte fenomene climatice, astfel că efectele variază de la o regiune la alta.

OMM clasifică episoadele ENSO în slabe, moderate, puternice și foarte puternice, iar termenul „super El Niño” nu este recunoscut oficial. Hărțile climatice publicate de organizație indică probabilități privind temperaturile și precipitațiile peste sau sub normal, nu prognoze certe.

Ce ne așteaptă

OMM estimează că, în perioada august–octombrie 2026, temperaturile vor fi peste medie în cea mai mare parte a regiunilor continentale, inclusiv în Africa, sudul Europei, Asia și mare parte din America de Sud.

Totodată, un episod puternic de El Niño va aduce precipitații peste normal în regiuni precum Cornul Africii și sudul Europei, în timp ce subcontinentul indian, nordul Europei și părți din Australia vor avea, cel mai probabil, un regim pluviometric sub normal.

De aceea, OMM asigură că își intensifică acțiunile de sprijin și furnizarea de informații pentru a ajuta statele să anticipeze și să reducă impactul fenomenului El Niño.

„OMM organizează periodic sesiuni de informare pentru agențiile ONU și partenerii umanitari, în vederea consolidării pregătirii și gestionării riscurilor. La 24 iunie 2026, organizația a desfășurat o reuniune dedicată prognozelor climatice sezoniere, în cadrul căreia au fost prezentate și estimările pentru sezonul ploios din Africa de Vest și regiunea Sahel, elaborate de Centrul Regional pentru Climă AGRHYMET.

De asemenea, OMM pregătește o serie de webinare și schimburi tehnice de experiență pentru consolidarea coordonării regionale, a comunicării și a pregătirii în contextul dezvoltării fenomenului El Niño”, transmite OMM.

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