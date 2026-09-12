Arabia Saudită a suspendat temporar operațiunile prin conducta Est-Vest, una dintre cele mai importante infrastructuri petroliere ale țării, după ce aceasta a fost vizată de un atac cu drone. Războiul dintre Statele Unite și Iran afectează grav transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și pune presiune pe piața globală a energiei.

Arabia Saudită a suspendat temporar operațiunile prin conducta Est-Vest. Foto: captură video X/@MarioNawfal

Atacurile au vizat joi dimineață infrastructuri petroliere din regiunile Riad și Medina. Ministerul saudit al Energiei a anunțat suspendarea temporară a operațiunilor prin conducta Est-Vest, ca măsură de precauție. Câteva persoane au fost rănite, iar autoritățile evaluează în continuare pagubele, notează Reuters.

Imaginile din satelit au arătat un nor de fum negru în apropierea conductei, la sud de Medina.

Conducta Est-Vest are aproximativ 1.200 de kilometri și traversează Peninsula Arabică, permițând Arabiei Saudite să transporte petrol către porturile de la Marea Roșie fără să fie nevoită să utilizeze Strâmtoarea Ormuz. În ultimele luni, prin această infrastructură au fost transportate între 4 și 5 milioane de barili de țiței pe zi, echivalentul a aproximativ 4-5% din oferta mondială de petrol, potrivit Reuters.

Deocamdată, nu este clar cine a lansat atacul. Atât autoritățile saudite, cât și cele irakiene susțin că dronele au pornit de pe teritoriul Irakului.

Guvernul de la Bagdad a condamnat atacul și a declanșat o operațiune pentru identificarea celor responsabili. Situația este deosebit de sensibilă deoarece în Irak activează mai multe grupări armate susținute de Iran.

Importanța conductei Est-Vest a crescut în contextul reducerii traficului petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute maritime pentru transportul energiei. Suspendarea temporară a unei infrastructuri care permite Arabiei Saudite să ocolească această zonă reprezintă o nouă presiune asupra aprovizionării globale cu petrol.

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că livrările de țiței saudit au coborât la cele mai scăzute niveluri din ultimele peste trei decenii. Situația este influențată și de atacurile asupra navelor care tranzitează Strâmtoarea Bab el-Mandeb, atribuite unor grupări afiliate rebelilor Houthi.

Pe fondul acestor perturbări, prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril.

Atacul asupra conductei vine în aceeași perioadă în care rebelii Houthi, susținuți de Iran, și-ar fi consolidat poziția în zona Mării Roșii. Potrivit unor surse citate de Reuters, aceștia au capturat insula Perim, o poziție strategică aflată la intrarea în Marea Roșie, în Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Arabia Saudită a cerut Statelor Unite sprijin militar împotriva grupării Houthi, însă Riadul nu a anunțat, deocamdată, o ripostă militară directă la atacul asupra conductei. Autoritățile saudite au transmis că își rezervă dreptul de a lua „toate măsurile necesare” pentru protejarea intereselor țării.

În paralel, Irakul a luat mai multe măsuri de securitate, inclusiv demiterea unui comandant militar care coordonase operațiuni în provincia Maysan, situată în sud-estul țării, la granița cu Iranul. Autoritățile irakiene au dispus și închiderea temporară a punctului de trecere a frontierei Shalamcheh cu Iranul.