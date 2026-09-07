Cât estimează un fost șef al Pentagonului că va ma dura războiul dintre SUA și Iran. Acest conflict să repete scenariile eșuate din Irak și Afganistan

Fostul secretar al apărării al Statelor Unite, Leon Panetta, estimează că războiul cu Iranul ar putea continua cel puțin încă șase luni. În opinia sa, conflictul riscă să se transforme într-un nou război prelungit în Orientul Mijlociu. Panetta leagă situația și de o criză de management la nivelul Pentagonului, potrivit publicației The Guardian.

Leon Panetta, fostul șef al Pentagonului.FOTO:EPA/EFE

Panetta, care a condus și CIA în timpul administrației Barack Obama, consideră că, în acest moment, nu se întrevede o soluție politică rapidă. El a descris situația drept periculoasă nu doar din cauza conflictului cu Iranul în sine, ci și din pricina problemelor interne de la conducerea apărării americane, nefiind exclus, în opinia sa, ca acest conflict să repete scenariile eșuate din Irak și Afganistan.

„Nu este surprinzător că Statele Unite și Iranul se află într-un impas teribil, în care, de fapt, există foarte puține opțiuni pentru a pune capăt acestui război", a declarat Panetta.

Declarația sa vine la câteva zile după demisia neașteptată a secretarului armatei SUA, Dan Driscoll, care și-a părăsit funcția pe fondul războiului, în urma unor informații despre relații tensionate cu secretarul apărării, Pete Hegseth, cauzate de o serie de concedieri în conducerea militară.

Panetta consideră că armata americană intră în război într-un moment de turbulență semnificativă la nivelul structurii de comandă a Pentagonului, o situație care, spune el, lasă impresia că instituția nu are un centru clar de decizie.

„Transmitem un semnal de slăbiciune principalilor noștri adversari"

„Cea mai mare îngrijorare a mea în acest moment este că trăim într-o lume extrem de periculoasă, în care principalele amenințări vin din partea Chinei, Rusiei, Coreei de Nord, terorismului și, da, și din partea Iranului. Însă mă îngrijorează faptul că transmitem un semnal de slăbiciune principalilor noștri adversari", a subliniat el.

La Pentagon, aceste evaluări au fost respinse. Purtătorul de cuvânt principal al instituției, Sean Parnell, a declarat că ministerul funcționează la capacitate maximă sub conducerea lui Hegseth. Acesta a calificat afirmațiile privind haosul de la Pentagon drept nefondate și jignitoare la adresa personalului militar și civil care asigură zilnic apărarea țării, precizând că actualele schimbări de personal fac parte dintr-un proces de reformă.

Încă din luna martie, la trei săptămâni de la începutul operațiunii americano-israeliene împotriva Iranului, Panetta afirma că Trump se află între două variante nefavorabile: fie extinderea războiului, în încercarea de a priva Teheranul de pârghiile de influență din Strâmtoarea Ormuz, fie retragerea din conflict și declararea victoriei, variantă care ar fi riscat însă să fie interpretată drept un eșec american.

Trei scenarii posibile

În această săptămână, Panetta a afirmat că Trump se află în continuare în aceeași situație, considerând că președintele s-a blocat practic singur într-o capcană politică și militară. Fostul șef al Pentagonului a descris trei scenarii posibile.

Primul ar fi ca SUA să pună capăt războiului, recunoscând practic eșecul acestuia, variantă pe care Panetta o consideră puțin probabilă, având în vedere reticența lui Trump de a o accepta.

Al doilea scenariu presupune continuarea actualului impas, cu schimburi periodice de lovituri între SUA și Iran, ambele părți încercând să evite o escaladare majoră, dar fără ca vreuna dintre ele să accepte negocieri sau capitulare. Tocmai acest scenariu, în opinia lui Panetta, ar putea transforma conflictul într-un nou război prelungit în regiune.

Al treilea scenariu ar presupune ca Statele Unite să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz, privând astfel Iranul de principala sa pârghie de presiune, capacitatea Teheranului de a bloca sau perturba traficul pe una dintre cele mai importante rute ale comerțului mondial. Panetta consideră că, fără rezolvarea problemei strâmtorii, Washingtonul nu va putea vorbi despre o victorie.

Potrivit acestuia, Trump trebuie fie să ia măsurile necesare pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, fie să continue actuala strategie, fără un rezultat clar. Întrebat dacă SUA ar putea câștiga acest război, Panetta a răspuns că acest lucru este posibil doar printr-o schimbare substanțială a abordării americane, obiectivul principal al Washingtonului trebuind să fie, în opinia sa, restabilirea liberei circulații maritime prin strâmtoare.

Panetta l-a criticat, de asemenea, pe Trump pentru declarațiile repetate privind apropiata încheiere a războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, afirmații care, în opinia sa, nu au corespuns realității de pe teren și au subminat încrederea în președinte. Fostul secretar al apărării consideră că adversarii Statelor Unite acordă din ce în ce mai puțină importanță amenințărilor venite din partea Washingtonului.

Vicepreședintele JD Vance a declarat, tot săptămâna aceasta, jurnaliștilor că nu ar numi actualul conflict cu Iranul „război". Întrebat dacă acesta se va încheia înainte de alegerile parțiale pentru Congres din luna noiembrie, Vance a răspuns că nu știe, adăugând că această întrebare ar trebui adresată părții iraniene.

Panetta consideră că mulți americani și-au pierdut încrederea în capacitatea lui Trump de a gestiona războiul, invocând sondaje recente care arată un nivel ridicat de nemulțumire față de conflict. Potrivit acestuia, majoritatea americanilor consideră războiul cu Iranul o greșeală și se opun continuării lui.