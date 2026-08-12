 Prețul petrolului, din nou în creștere pe fondul prelungirii blocajului în Strâmtoarea Ormuz | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prețul petrolului, din nou în creștere pe fondul prelungirii blocajului în Strâmtoarea Ormuz

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Preţurile petrolului au revenit marţi pe creştere, în condiţiile în care perspectivele unui acord rapid între Statele Unite şi Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz se îndepărtează. Analiştii avertizează că reacţia relativ moderată a pieţei s-ar putea schimba rapid dacă blocajul se prelungeşte şi stocurile de petrol continuă să scadă.

Strâmtoarea Ormuz
Nave în Strâmtoarea Ormuz FOTO: Shutterstock

Cotaţia petrolului Brent a urcat marţi cu 0,6%, la 88,2 de dolari pe baril, după ce încheiase săptămâna trecută în jurul nivelului de 83 de dolari. Preţul rămâne însă mult sub maximul de peste 110 dolari pe baril atins în luna mai. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă în SUA, a avansat cu un procent apropiat, la 82,56 dolari pe baril, scrie News.

Speranţele privind un acord rapid s-au diminuat

Petrolul Brent a scăzut cu peste 7% săptămâna trecută, după ce oficialii americani au sugerat că un acord cu Teheranul pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz ar putea fi iminent.

Acordul nu s-a materializat însă, iar perspectivele s-au deteriorat în weekend.

Iranul insistă că Washingtonul trebuie să îndeplinească mai multe condiţii înainte ca strâmtoarea să poată fi redeschisă. În acelaşi timp, preşedintele american Donald Trump a sugerat o schimbare de strategie, indicând că administraţia sa ar putea miza mai degrabă pe intensificarea presiunii economice asupra Teheranului decât pe noi atacuri militare imediate.

Pieţele sunt susţinute deocamdată de negocierile dintre Iran şi Oman privind crearea unei rute temporare de navigaţie prin strâmtoare şi de perspectiva evitării, cel puţin pe termen scurt, a unei noi escaladări militare între SUA şi Iran.

Piaţa încă pariază pe găsirea unei soluţii

Modupe Adegbembo, economist la Jefferies, consideră că investitorii continuă să creadă că va fi găsită o formă de compromis care să permită creşterea fluxurilor de petrol şi mărfuri prin Strâmtoarea Ormuz.

Această încredere are însă o limită de timp.

Dacă actuala situaţie se prelungeşte până la sfârşitul acestei săptămâni sau intră în săptămâna următoare fără progrese semnificative, reacţia preţurilor ar putea deveni mult mai puternică, avertizează economistul.

În prezent, piaţa încearcă practic să evalueze simultan două scenarii opuse: reluarea rapidă a fluxurilor energetice prin Ormuz sau o închidere prelungită a strâmtorii.

Un blocaj prelungit ar putea schimba radical calculele investitorilor

Kieran Tompkins, economist specializat în climă şi materii prime la Capital Economics, consideră că nivelul încă relativ moderat al petrolului reflectă tocmai faptul că investitorii nu au abandonat scenariul unei redeschideri rapide.

Dacă impasul continuă, piaţa va trebui însă să atribuie o probabilitate tot mai mare scenariului unei închideri de lungă durată.

În această situaţie, contractele petroliere cu livrare apropiată ar putea creşte semnificativ, mai ales dacă piaţa începe din nou să se concentreze asupra riscului atingerii unui "punct critic" al aprovizionării.

Acesta ar apărea atunci când stocurile disponibile nu ar mai putea absorbi deficitul de ofertă. Pentru restabilirea echilibrului, cererea ar trebui atunci redusă printr-o creştere puternică a preţurilor.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz nu va aduce ieftiniri reale la pompă. Explicațiile experților

Petrolul ar putea ajunge la un preţ de 120-140 de dolari

Capital Economics estimează că, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă iar stocurile de petrol ale statelor dezvoltate continuă să se reducă rapid, piaţa ar putea ajunge la acest punct critic în jurul începutului trimestrului al patrulea.

Într-un asemenea scenariu, preţurile ar putea urca în zona de 120-140 de dolari pe baril, pe baza reacţiilor observate în perioade istorice comparabile de deficit sever al ofertei.

Un asemenea nivel ar reprezenta o creştere de aproximativ 36%-59% faţă de cotaţia Brent de aproape 88 de dolari înregistrată marţi dimineaţă.

China revine în piaţă şi poate pune presiune suplimentară pe preţuri

Unul dintre factorii care au limitat până acum creşterea petrolului a fost reducerea temporară a importurilor Chinei.

Amrita Sen, fondatoarea şi directoarea de cercetare a Energy Aspects, apreciază că Beijingul a contribuit decisiv la echilibrarea pieţei în luna mai prin diminuarea achiziţiilor de ţiţei.

Situaţia începe însă să se schimbe. Importurile chineze de petrol şi-au revenit în iulie şi sunt aşteptate să crească în continuare în august.

O revenire puternică a cererii chineze ar elimina astfel unul dintre principalele mecanisme care au compensat până acum deficitul de aprovizionare provocat de perturbarea traficului prin Ormuz.

Atacurile Houthi asupra infrastructurii saudite reprezintă un risc suplimentar

Presiunile asupra pieţei nu provin numai din Strâmtoarea Ormuz.

Atacurile Houthi asupra infrastructurii din Arabia Saudită continuă, adăugând un nou risc pentru aprovizionarea globală într-un moment în care capacitatea pieţei de a compensa pierderile de producţie şi transport este atent urmărită.

Prețurile petrolului cresc după ce Trump amenință cu blocarea Strâmtorii Ormuz

Arabia Saudită reprezintă una dintre principalele surse de stabilitate ale pieţei mondiale a petrolului, iar eventualele perturbări suplimentare ale infrastructurii sale ar putea amplifica rapid presiunile asupra preţurilor.

Fundamentele pieţei devin tot mai favorabile creşterii petrolului

Până acum, efectele blocării Strâmtorii Ormuz au fost atenuate de mai mulţi factori: folosirea rutelor alternative de export, reducerea temporară a cererii, creşterea producţiei în alte regiuni şi scăderea temporară a importurilor chineze.

Analiştii se întreabă însă cât timp mai pot funcţiona aceste mecanisme.

Energy Aspects consideră că fundamentele pieţei petrolului sunt în prezent mai favorabile creşterii preţurilor decât sugerează cotaţiile actuale.

Piaţa a reacţionat rapid în ultimele săptămâni la orice informaţie privind posibilitatea unui acord, anticipând normalizarea transporturilor prin Ormuz înainte ca aceasta să se producă efectiv.

Dacă negocierile nu aduc rezultate, importurile Chinei continuă să crească, iar stocurile statelor dezvoltate se reduc într-un ritm accelerat, această discrepanţă dintre aşteptările investitorilor şi situaţia fizică a aprovizionării ar putea dispărea rapid, împingând petrolul din nou puternic în sus.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, imaginea eleganței relaxate în Italia. Rochia cu dungi perfectă pentru zilele călduroase | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Un cunoscut lider interlop din București, internat de urgență din cauza drogurilor. Bărbatul a fost implicat în mai multe scandaluri de răsunet
gandul.ro
image
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
mediafax.ro
image
Cum se poate rezolva blocajul de la noul stadion Dinamo. Primarul Sectorului 2 a dat toate detaliile: „Nu este ceva extraordinar”
fanatik.ro
image
Cele patru crize paralele ale Guvernului: „Suntem ca un pacient ajuns la spital, dar care nu vrea niciun fel de operație”
libertatea.ro
image
Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în România și din ce orașe poate fi observat
digi24.ro
image
După titlul mondial, și-a cerut iubita în căsătorie: „A spus da, pentru totdeauna”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Cătălin Măruță, revenire de senzație în televiziune! Cu ce post a semnat? Lovitură de grație pentru Denise Rifai!
click.ro
image
În 2008, Spania a umplut o mină de cărbune cu 547 de miliarde de litri de apă. După 4 ani era unul din cele mai mari lacuri artificiale
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Se construieşte o nouă fabrică în România. Gigantul care pariază pe ţara noastră
observatornews.ro
image
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!
cancan.ro
image
Unde au intrat deja pensiile pe card? Banii intră în funcție de banca la care pensionarii au cont
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Unde trebuie să stea copilul când călătorește într-o dubă sau autoutilitară. Regula pe care mulți șoferi nu o cunosc
playtech.ro
image
Polonezii au pus ochii pe „perla” Farului! Transferul care îl poate lăsa pe Sabău fără un titular incontestabil
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Ora de start a finalei lui David Popovici la 100 m liber! Campionul nostru luptă AZI pentru aur la Europenele de la Paris
digisport.ro
image
Coiful de la Coțofenești a intrat în restaurare. Operațiunea costă milioane de euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-au mutat Theo Rose și Anghel Damian. Au o locuință modernă, amenajată cu foarte mult bun gust. Atracția este, însă, dormitorul. Nu există ceva mai frumos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 12 august. Ziua marilor schimbări. Oportunități neașteptate pentru aceste zodii
mediaflux.ro
image
Rusul Kornev vrea să bată recordul mondial în finala cu David Popovici » A dezvăluit ce ar face cu banii
gsp.ro
image
Cătălin Măruță se întoarce la TV, dar la Antena 1. Ce se întâmplă cu Denise Rifai și „Furnicuțele”: „Ne vedem din nou la TV! ”
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”
click.ro
image
Cele trei zodii care dau lovitura la finalul verii! Au parte de noroc cât cuprinde și surprize pe măsură
click.ro
image
Cât se oferă acum pe bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999. Unele exemplare ajung la sume colosale
click.ro
Prințesa Margaret a Marii Britanii, Profimedia (2) jpg
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană
okmagazine.ro
Brad Pitt foto Shutterstock jpg
După 7 ani cât timp nu s-a atins de alcool, Brad Pitt recunoaște că a reînceput să bea: ”Am deraiat puțin”
okmagazine.ro
Scena Teatrului Antic din Catania, inundată de ape subterane, la 24 februarie 2022 (© Università di Catania)
Un sistem ingenios de canale subterane, descoperit sub Teatrul Roman din Catania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!