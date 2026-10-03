Cum a reacționat Burleanu la prăbușirea României în fața Poloniei. Oficialul FRF, împietrit în tribună, în timp ce fanii cereau demiterea sa

Răzvan Burleanu a urmărit din lojă prăbușirea României în fața Poloniei, iar reacțiile președintelui FRF au devenit tot mai vizibile pe măsură ce gazdele au mărit diferența.

Răzvan Burleanu a urmărit din tribună meciul cu Polonia Foto: Sportpictures

La 4-0, după golul lui Piotr Zielinski, Burleanu a fost surprins vizibil afectat de ceea ce se întâmpla pe teren. Ulterior, șeful Federației și-a dus mâinile la cap, în timp ce Polonia continua să înscrie și să transforme partida într-un adevărat coșmar pentru naționala lui Gică Hagi.

România a pierdut în cele din urmă cu 0-6, iar rezultatul a provocat reacții și în sectorul ocupat de suporterii români. După golul de 5-0, fanii au început să protesteze împotriva conducerii FRF. Din tribune s-au auzit scandări și injurii grave la adresa Federației și a lui Răzvan Burleanu, iar o parte dintre suporteri au cerut demisia președintelui, conform GSP.

„Ești o mizerie, Burleanu ești o mizerie!”, s-a auzit din tribuna fanilor români.

România trebuie acum să încerce să reacționeze rapid. Următorul meci este programat pe 5 octombrie, pe Arena Națională, împotriva Suediei, de la ora 21:45.