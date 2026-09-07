Iranul pregătește o „zonă interzisă” în apropierea strâmtorii Ormuz. Teheranul amenință cu un răspuns „mai intens”

Iranul se pregătește să declare, în următoarele zile, o „zonă interzisă” în apropierea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime strategice din lume, a anunțat duminică secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională, Mohsen Rezaï.

Iranul se pregătește să declare o „zonă interzisă” în apropierea strâmtorii Ormuz. Foto: NASA

„În următoarele zile, va fi declarată o zonă interzisă în partea exterioară a strâmtorii Ormuz. Aceasta va începe de la linia blocadei marinei americane şi va cuprinde anumite sectoare ale Golfului”, a declarat oficialul la televiziunea de stat iraniană, citat de AFP și News.ro.

Potrivit acestuia, orice navă care va pătrunde în noua zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni.

Anunțul vine după intensificarea atacurilor dintre Iran și Statele Unite, în special în zona maritimă a Golfului și în apropierea strâmtorii Ormuz. Teheranul a amenințat duminică Washingtonul cu un răspuns „mai intens”.

Tensiunile au crescut în strâmtoarea Ormuz

În ultimele zile, cele două tabere au purtat o serie de atacuri reciproce în regiunea Golfului, în timp ce traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a scăzut puternic.

Iranul a blocat strâmtoarea, în timp ce Statele Unite au instituit, la rândul lor, o blocadă maritimă asupra porturilor iraniene.

Potrivit Washingtonului, forțele iraniene au atacat inițial un portavion și un distrugător american, care ar fi „scăpat de multiple atacuri iraniene neprovocate”. Armata americană a răspuns sâmbătă prin lovirea a trei petroliere despre care susține că au legături cu Gărzile Revoluției Iraniene.

Forța militară iraniană a anunțat ulterior că a atacat, ca represalii, trei petroliere în strâmtoarea Ormuz și „trei nave afiliate Americii (...) în alte zone”.

Duminică dimineață, Teheranul a anunțat că a atacat o dronă navală care „încerca să pătrundă” în strâmtoarea Ormuz.

Informația a fost respinsă de Statele Unite. „O minciună sfruntată”, a declarat Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt al Comandamentului american pentru Orientul Mijlociu (Centcom), precizând că „nicio navă americană nu a fost atacată astăzi”.

Iranul avertizează că atacurile vor primi un răspuns mai dur

Mohammad Bagher Ghalibaf, negociator-șef și președintele Parlamentului iranian, a transmis că Teheranul nu mai intenționează să răspundă proporțional atacurilor americane.

„Americanii ar fi trebuit să înțeleagă că era ripostelor proporționale a apus”, a declarat Ghalibaf într-un mesaj difuzat de televiziunea de stat.

„Orice agresiune împotriva intereselor și securității Iranului va primi un răspuns mai rapid, mai intens și mai dureros”, a avertizat acesta.

La rândul său, șeful Centcom, Brad Cooper, a transmis un avertisment către Iran: „Dacă trageți asupra a două dintre navele noastre, vă vom impune un preț economic și mai mare: vă vom lovi trei”.